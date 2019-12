Sag om misbrug af kinesiske kokke får SF til at kalde minister i samråd og opfordre til ny taskforce.

Regeringen bør straks nedsætte en arbejdsgruppe, der skal opsøge spisesteder med kinesiske kokke for at undersøge arbejdsforholdene.

Det mener SF.

Kravet kommer, efter at DR og Fagbladet 3F har beskrevet, hvordan den såkaldte beløbsordning tilsyneladende misbruges til at få kinesiske kokke til sushisteder og kinesiske restauranter.

Her ender nogle med at arbejde under dårlige forhold.

- Jeg foreslår, at politi, skattemyndighederne og Arbejdstilsyn straks former en taskforce, der øjeblikkeligt opsøger samtlige arbejdspladser, hvor kinesiske "kokke" er ansat via beløbsordningen, siger SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, i en skriftlig kommentar.

Beløbsordningen går ud på, at borgere uden for EU kan få arbejde i Danmark, hvis deres arbejdsgiver vil give dem over 35.582 kroner i månedsløn.

Fagbladet 3F skriver, at kinesiske kokke hentes op til stillinger, hvor de arbejder over 12 timer om dagen med én eller to månedlige fridage til 7000-9000 kroner om måneden efter skat. Det svarer til en timeløn på 20-25 kroner.

Billedet bekræftes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) og Rigspolitiet.

SF kalder både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) i samråd om sagen.

- Politiet skal have effektive redskaber til at knalde bagmændene, som griner os lige op i ansigtet, mens underbetalte køkkenarbejdere udnyttes under groteske arbejdsvilkår, siger Karsten Hønge.

/ritzau/