Trods forsonende ord fra finansministeren frygter SF, at krisen vil gå ud over velfærd i økonomiforhandlinger.

Mandag starter den årlige dans mellem kommuner, regioner og regeringen om næste års budgetter.

Hos SF frygter politisk ordfører Jacob Mark, at regeringen vil være påholdende, og at udgifter til coronaepidemien vil koste på velfærden.

- Vi var meget overraskede over, at regeringen valgte af aflyse behandlingen af velfærdsloven. Den ville sikre, at der i de her forhandlinger og i kommende år ville følge flere penge med til de flere ældre og flere børn.

- Når regeringen aflyser den lovbehandling - som der var fint tid til - bliver vi bekymrede for, om der kommer de penge, der er brug for. Derfor råber vi vagt i gevær, siger ordføreren.

Velfærdsloven er del af regeringen og støttepartiernes forståelsespapir. Den skal lovfæste, at udgifterne til velfærd følger udviklingen i befolkningen. Behandlingen af loven er dog skudt til efter sommerferien.

Mandag morgen sagde finansminister Nicolai Wammen (S), der er regeringens mand for bordenden i forhandlingerne, at coronakrisen ikke må koste på velfærden.

Og at det er regeringens holdning, at udgifterne skal have lov til til at følge udviklingen i befolkningen, hvad der bliver kaldt det demografiske træk. Men Jacob Mark er det til trods nervøs.

- Når man aflyser velfærdsloven, kort før forhandlingerne skal gå i gang. Og der skal findes penge til at kompensere kommunerne for deres store udgifter til coronavirus, så er vi bekymrede for, at det er fordi, regeringen vil presse kommunerne og ikke give penge til den velfærd, der er behov for, siger Jacob Mark.

Kommunernes udgifter til service, hvilket dækker over ting som ældrepleje, skoler og institutioner, er styret af servicerammen. Den er en aftale om, hvor meget kommunerne samlet må bruge.

Sidste år blev den hævet med 2,2 milliarder kroner til 261,8 milliarder kroner. Altså under en procent. I år venter SF noget mere.

- Vi forventer helt klart et større løft end sidste år. Der skal fortsat betales for flere børn og ældre, der er udgiftskrævende tiltag på finansloven, og der er lavet en udligningsreform, der sender flere penge til velfærd. Det kræver alt sammen, at servicerammen bliver løftet.

- Og så står vi over for en coronakrise, der gør, at man bruger flere penge i kommunerne. Det skal refunderes, siger Jacob Mark.

Den endelige aftale skal godkendes i Folketingets Finansudvalg.

/ritzau/