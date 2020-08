Også blandt andre skolelærere, pædagoger og sygeplejersker skal have mulighed for tidligere pension, siger SF.

Den socialdemokratiske regering er ved at færdiggøre det kommende forslag om tidligere pension for nedslidte, som partiet gik til valg på sidste sommer.

Flere partier har den seneste tid fremlagt deres krav til, hvad de skal have til gengæld for at støtte en aftale.

Nu stempler også støttepartiet SF ind med et krav om, at alle skal have ret til at få vurderet deres arbejdsevne allerede ti år før den gældende pensionsalder. Det skriver Politiken.

Det er nemlig ikke bare håndværkere med mange år på arbejdsmarkedet, som kan blive nedslidt, påpeger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Også pædagoger, sygeplejersker, social - og sundhedsuddannede og skolelærere kan blive nedslidt.

- Udgangspunktet er det, Socialdemokratiet har lanceret i valgkampen, siger Pia Olsen Dyhr.

- Vi ved jo ikke, hvad de fremlægger som regeringsparti, men hvis det bliver den vej, så må man sige, at så snakker vi meget om folk, som har været 40-41 år på arbejdsmarkedet, og folk, der har haft hårdt fysisk arbejde som en murer eller slagter.

- Og det har jeg stor respekt for. Men der er også andre mennesker, der bliver nedslidte i vores samfund, og det er ikke sikkert, at de nødvendigvis kan tælle de her 40-41 år med, siger hun.

Hun påpeger, at det ikke er et ultimativt krav.

Da Socialdemokratiet lancerede sit forslag, lød det, at det er de mest nedslidte, som har været mindst 40 år på arbejdsmarkedet, der skal have mulighed for at trække sig tidligere tilbage.

Det er forventningen, at regeringen fremlægger det endelige bud på en model i løbet af august.

Herefter starter forsøget på at samle et flertal blandt Folketingets partier, som alle har vidt forskellige ønsker, krav og hensyn at tage til deres vælgere.

