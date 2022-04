Producenterne skal simpelthen til at producere varer, der kan holde i længere tid.

Sådan skal det være, hvis det står til SF, som i et nyt forbrugerudspil lægger op til, at reklamationsretten skal vare i længere tid. Reklamationsretten dækker over fejl på produkter, som var til stede, da forbrugeren købte produktet.

Helt konkret vil partiet hæve reklamationsretten fra de nuværende to år til, at reklamationsretten for forbrugsgoder som fjernsyn og vaskemaskiner skal gælde i fem år. For andre produkter skal det gælde i tre år.

»Vi mener af forbruger- og klimahensyn, så er det vanvittig kort tid, fordi producenterne så har et incitament til at lave produkter, der ikke holder særlig lang tid. Vi ønsker et større incitament til at producenterne skal lave produkter, der holder i længere tid,« siger erhvervsordfører for SF, Lisbeth Bech Nielsen.

Du tror altså, at producenterne spekulerer i at producere varer, der ikke holder i særlig lang tid?

»Det tror jeg desværre, de gør. Vi mener, at vi har produkter, der bliver produceret bevidst til, at det ikke skal holde så længe. Det er den forkerte vej at gå i forhold til den grønne omstilling. Det er kun rimeligt,« siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Reklamationsretten i Sverige er tre år, hvor den i Norge er på fem år for forbrugsgoder.

Lisbeth Bech-Nielsen mener selv, at udspillet er »konservativt« og lavt sat, og at de gerne ville have gået længere i forsøget på at få producenter til producere mere langtidsholdbare varer.

»Men vi er også interesserede i, at vi får gennemført forslaget. Når jeg har talt med andre partier og erhvervslivet, så er det svært at finde opbakning til at hæve reklamationsretten bare en smule. Vi synes, det er meget rimeligt,« siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Hos De Konservative er man åbne for SFs udspil. De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, frygter dog, at det kan gå ud udover forbrugernes pengepung at hæve reklamationsretten.

»Det er god klimapolitik at kigge på reklamationsretten. På den måde ser vi positivt på det. Det er bare hamrende vigtigt, at vi ser på det i forhold til erhvervslivet, for det er ikke en gratis omgang. Hverken for forbrugerne eller virksomhederne, at varerne holde i længere tid,« siger Mona Juul.