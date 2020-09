Regeringen lægger op til at annullere besparelser på DR. Men SF vil sikre økonomien i mindst fem år frem.

SF vil sikre sig, at besparelser på DR ikke bliver et tema til finanslovsforhandlinger år efter år.

Derfor kræver partiet, at der på den næste finanslov bliver sat penge af til at lave et selvstændigt DR-forlig for de næste fem år. Det kræver ifølge SF's gruppeformand, Jacob Mark, 270 millioner kroner årligt.

Det skal sikre, at det store mediehus, som står for at levere public service, kan få ro om økonomien flere år frem.

- Til finansloven skal vi finde penge, som sikrer, at vi ikke sparer yderligere på DR. Og det er vigtigt. Men det er ligeså vigtigt, at man freder DR's økonomi de næste fem år, så de får ro til at lave public service, og så man sikre armslængdeprincippet, siger han.

I 2018 blev licensen afskaffet, og pengene til DR bliver i stedet opkrævet over skatten. Og selv om licensen ifølge Jacob Mark var uretfærdig, så var den med til at opretholde armslængden til folketingspolitikerne.

Armslængdeprincippet er en uskreven regel om, at politikere bør holde afstand til de beslutninger, der træffes af for eksempel medier eller teatre.

- Nu er DR afhængig af, at politikerne sikrer økonomien, siger Jacob Mark.

- Det er gift for armslængden og den fri presse, hvis journalister skal sidde på redaktionerne og være bange for at lave programmer eller kritiske interview af frygt for at blive udsat for besparelser på den næstkommende finanslov, siger Jacob Mark.

I forslaget til en kommende finanslov, som blev præsenteret mandag, lægger regeringen op til at annullere planlagte besparelser på DR.

Pengene skal komme fra en reserve til finansloven på 1,5 milliarder, som regeringen har afsat årligt i perioden 2021-2024.

I juni 2018 blev VLAK-regeringen enige med Dansk Folkeparti om en medieaftale, som pålagde Danmarks Radio spare 20 procent fra 2019 og frem til 2023.

- Det har jo været én lang blodjagt på Danmarks Radios økonomi de sidste fire år, og vi mener, at det er vigtigt med public service og at give DR ro, siger Jacob Mark.

/ritzau/