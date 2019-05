SF går fra et til to mandater i EU-Parlamentet. I Københavns Storkreds får partiet 22,7 procent af stemmerne.

SF fordobler sit antal af mandater fra et til to ved EU-Parlamentsvalget. Og det resultat er hjulpet godt på vej af vælgerne i Københavns Storkreds.

Således tager partiet 22,7 procent af stemmerne i kredsen, hvilket er flest af alle partier. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik, efter at alle stemmer er talt op.

På landsplan er partiet løbet med 13,2 procent af stemmerne.

373.870 vælgere har afgivet deres stemme i Københavns Storkreds. På landsplan har 2.797.761 stemt, hvilket svarer til 66 procent af de stemmeberettigede. Og det er rekord.

Stemmedeltagelsen i kredsen er lidt højere, da den er landet på 68,83 procent.

Margrete Auken (SF) er partiets spidskandidat.

SF var også størst i kredsen ved seneste EU-parlamentsvalg, som var i 2014. Men partiet har ved årets valg lagt yderligere afstand til nærmeste forfølger.

Næststørst er De Radikale med 16,4 procent af stemmerne. Dernæst kommer Socialdemokratiet med 15 procent.

Enhedslisten tager 10,8 procent af stemmerne i kredsen, mens Folkebevægelsen mod EU må se en stor tilbagegang fra 12,8 procent af stemmerne i 2014 til 3,6 procent af de københavnske stemmer ved årets valg.

Venstre blev valgets største parti, men i København må partiet nøjes med at være fjerdestørst. Partiet lander på 11,5 procent af stemmerne i København mod 23,5 procent på landsplan.

De Radikale går ligesom SF fra et til to mandater i EU-Parlamentet. Dansk Folkeparti går fra fire mandater til et, mens Venstre går fra to til fire mandater.

Socialdemokratiet beholder sine tre mandater, og De Konservative beholder deres ene.

Enhedslisten tager et mandat, mens Folkebevægelsen mod EU mister sit ene mandat.

Hverken Alternativet eller Liberal Alliance kommer ind i EU-Parlamentet.

/ritzau/