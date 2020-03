Danmark kan misse 2030-mål om 70 procents reduktion i drivhusgasserne, hvis der ikke handles nu. Det mener SF.

Kommunerne skal købe mere jord og omlægge det til skov. Der skal opstilles markant flere ladestandere til elbiler. Og så skal der indføres et stop for nye naturgasfyr.

Det er nogle af de i alt fem initiativer, som SF vil have regeringen til at gennemføre, inden forhandlingerne om den kommende klimahandlingsplan er afsluttet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr forud for partiets landsmøde i Kolding i weekenden:

- Det er ting, vi kan sætte i værk lige nu og her uden at behøve at lave klimahandlingsplaner og klimapartnerskaber med erhvervslivet. Det er derfor vi siger: Lad os handle nu, siger Pia Olsen Dyhr.

Spørgsmål: Men Klimarådet kommer med deres anbefalinger på mandag den 9. marts, og så skal I formentlig til sættemøde på tirsdag. Hvorfor kan I ikke bare vente på forhandlingerne?

- Vi er villige til at lytte til Klimarådet, og vi kommer også til forhandlingerne. Men der er også ting, vi kan handle på, uden at vi behøver at vente på Klimarådet, erhvervslivet, organisationerne og alle de her kloge mennesker.

- Vi ved allerede, at hvis vi skal leve op til vores 2030 målsætning, så skal der flere elbiler på gaden. Så lad os dog gå i gang med at sætte ladestandere op i stedet for bare at sidde og vente.

- Vi ved også, at der skal plantes langt mere skov i Danmark, hvis vi skal kunne optage al det CO2. Det tager tid, før de træer vokser op. Så hvis vi ikke går i gang med at plante det allerede nu, hvor vi har sat nogle af pengene af i finansloven, så tror jeg, at vi kommer for sent i forhold til 2030-målet. Derfor ønsker vi handling nu, siger Pia Olsen Dyhr.

Ud over Klimarådets ventes regeringens 13 klimapartnerskaber også at komme med deres anbefalinger i midten af marts. Klimapartnerskaberne er indgået med repræsentanter fra blandt andet energi- og forsyningssektoren, fødevare- og landbrugssektoren og luftfartssektoren.

Regeringen lægger op til at forhandle planer for de enkelte sektorer - eksempelvis affald og genanvendelse - separat for så til sidst at samle dem i en klimahandlingsplan. Men det vil tage for lang tid, frygter SF.

Derfor kræver SF, at klimaministeren går alle sektorer igennem "med tættekam" for at se, hvor der er brug for omgående handling. Det skal hurtigt føre til den første aftale om klimahandleplanerne, hvis det står til SF.

Spørgsmål: En række af forslagene koster penge. Eksempelvis flere ladestandere og mere opkøb af jord til skov. Hvordan vil I betale for det?

- Vi har foreslået en flyskat. Vi er også villige til at se på, om vi alle sammen skal betale lidt mere i skat. Vi er åbne for forskellige finansieringsmuligheder. Det afgørende er, at vi finder pengene til den enorme klimaomstilling, der skal til. Og så er nogle af pengene allerede fundet på finansloven. Vi skal bare i gang, siger Pia Olsen Dyhr.

/ritzau/