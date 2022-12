Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

SF går frem i ny måling, og det får beskæftigelsesordføreren, Karsten Hønge, til at juble.

»Jamen, jeg er da temmelig glad. Det er en tidlig julegave,« siger SFeren.

SF går frem i den første meningsmåling, som analyseinstituttet Epinion har lavet for DR og Altinget, efter der er blevet dannet en ny regering.

Her står SF til at få 10,4 procent af stemmerne. Ved folketingsvalget i november fik de 8,3 procent.

Det er ifølge DR den højeste vælgertilslutning til SF i over 11 år.

Ifølge Karsten Hønge viser det, at SFs ageren i regeringsforhandlingerne har båret frugt.

»SF har vist vores kerne, fordi vi på én og samme tid tør blive i forhandlingerne – vi tør godt magten, og vi vil magten – men at vi også har stærke principper, der gør, at vi ikke går med for enhver pris. Den cocktail tror jeg, at folk godt folk kan lide.«

Giver det blod på tanden?

»Det ilter da blodet!«

Men kan I reelt bruge det til noget?

»Det giver os da mere vægt, når vi eksempelvis indkalder regeringen i samråd. Jeg har på én uge kaldt beskæftigelsesministeren i tre samråd. Én uge, tre samråd, så er vi ligesom i gang. Og i de sager kan meningsmålinger være med til at give noget rygrad.«

De tre samråd handler om henholdsvis regeringens afskaffelse af store bededag, seniorpension og seniorjobordningen.



Kan det ikke også blive for meget med alle de samråd?

»Jo, men nu fik vi jo have arbejdet i gang, og det er på de meget store udspil.«

Håber I, at regeringen falder fra hinanden?

»Vi er jo i opposition, så på den måde ser vi gerne, at regeringen falder. Men vi er jo pragmatisk indstillet, og det er jo ikke realistisk. Vi går ind i de forhandlinger, der er, og holder godt fast i de forlig, vi er en del af. Og vi vil også gerne ind i nye forlig.«

Siden 2017 har Karsten Hønge været partiets politiske ordfører, men efter valget har han fået en plads i Folketingets Præsidium, og derfor får Signe Munk nu den fremtrædende rolle i folketingsgruppen.