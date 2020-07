SF vil lave grundlæggende om på folkeskolens afgangseksamen og afskaffe karakterkrav til ungdomsuddannelser.

Ingen børn skal længere kunne dumpe i folkeskolen, hvis det står til regeringens støtteparti SF.

Partiet vil grundlæggende ændre afslutningseksaminerne i folkeskolen og drøfte det med folkeskoleforligskredsen efter sommerferien.

- Vi mener, at det er forkert at give børn det nederlag, at de kan dumpe, inden man er kommet rigtig i gang med uddannelsessystemet, siger SF's undervisningsordfører, Jacob Mark.

SF vil erstatte afslutningseksaminerne med en overgangsprøve, hvor eleverne kan prøve forskellige uddannelser af.

- Det er først og fremmest, fordi vi ønsker en mere glidende overgang fra folkeskolen til en anden uddannelse, siger Jacob Mark.

I dag kan folkeskolens afgangselever få så dårlig en karakter, at de ikke umiddelbart kan gå videre til en ungdomsuddannelse.

Det kræver nemlig 02 i både dansk og matematik at begynde på en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

- Vi ønsker, at de stivnakkede adgangskrav og karaktermure ophører, at man afskaffer karakterkravene og det med, at man kan blive erklæret ikke-uddannelsesparat, siger SF-ordføreren.

Ud over at erstatte afgangseksamen med overgangsprøver skal børnene have mere vejledning, så de bedre kan træffe et valg om, hvor de skal starte på uddannelse efter skoletiden.

- Det er ikke et forslag om at afskaffe karakterer eller de afsluttende prøver. Det, som vi ønsker, er at fjerne de mærkater, som giver de unge unødige nederlag, siger Jacob Mark.

Folkeskoleforligskredsen består af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative.

I 2016 lavede man en ændring i folkeskoleloven, hvor ordet afgangsprøve blev erstattet af afgangseksamen.

Hos Danmarks Lærerforening vil formand Anders Bondo Christensen meget gerne være med til at se på, hvordan folkeskolens afsluttende eksamen kan ændres.

Og meget gerne så det får mere karakter af en prøve og ikke en eksamen.

- Vi ser gerne, at vi vender tilbage til en afgangsprøve i stedet for en afgangseksamen, så det ikke er det, som er så afgørende for, om en elev kan komme ind på en ungdomsuddannelse, siger Anders Bondo Christensen.

/ritzau/