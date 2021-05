Regeringens planer om at flytte udrejsecenter til Langeland, har givet kritik fra opposition og støttepartier.

Hvis man ikke kan nå til enighed om placering af et ny udrejsecenter, bør de 130 personer, som skal flyttes, blive på udrejsecenteret Kærshovedgård ved Ikast.

Det åbner SF for i en trepunktsplan for en mulig løsning om udrejsecentre.

I en pressemeddelelse oplyser SF, at man først og fremmest ønsker at finde en ny placering til udrejsecenteret. Ellers vil man opdele de 130 beboere, som ellers skulle have været på Langeland, så de bor rundt om i landet.

Og hvis det ikke virker, vil man lade dem blive på Kærshovedgård med ekstra penge til mandskab og sikkerhed.

De 130 mennesker, der i dag bor på Kærshovedgård, er tidligere dømte og personer på tålt ophold i Danmark. Derudover bor der også afviste asylansøgere, der ikke er dømt for kriminalitet.

Selv om formand Kirsten Kronborg Hansen fra den lokale partiforening i Herning og Ikast-Brande forstår udmelding, om at centeret muligvis ikke skal flyttes, ønsker hun et fortsat fokus på, at problemerne på centeret bliver løst.

Særligt fordi det er vigtigt for lokalbefolkningen, mener hun.

- Det er jo en kendt problematik, og den er nødt til at blive løst, siger hun.

- Det er kun det lokale problem, som løses, hvis man flytter de dømte asylansøgere. Der skabes nemlig bare et problem et andet sted i landet, siger hun.

Tidligere på ugen udtalte udlændingeordfører for Radikale Venstre Kristian Hegaard også, at det vil være fordelagtigt, hvis man fordeler de 130 beboere på eksempelvis tre centre, da det ikke vil belaste lokalsamfund i samme grad.

Folketingets partier skal mødes tirsdag aften til forhandlinger om, hvor man kan placere et udrejsecenter til udvisningsdømte asylansøgere.

Oppositionspartierne ønsker at genoplive planen om et center på den ubeboede ø Lindholm i Stege Bugt, men det afviser de røde partier.

Partierne mødes tirsdag klokken 19.

/ritzau/