Regeringen og de øvrige partier i rød blok fortsætter onsdag morgen de politiske drøftelser om genåbning.

SF arbejder på at få højskoler og efterskoler åbnet igen i de igangværende drøftelser med regeringen om den kommende genåbning af samfundet. Det kommer dog ikke til at ske fra 1. marts.

Desuden har regeringens støtteparti fokus på de sårbare unge.

Det siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, inden de afsluttende drøftelser om den kommende genåbning af samfundet.

- For SF er det vigtigste børn og unge, og det har det været hele vejen. Vi er bekymrede for deres mistrivsel. Vi er bekymrede for den oplevelse, som de har, hvor de oplever, at corona nærmest har stjålet et helt år af deres liv.

- Det tager vi meget alvorligt. Det er derfor, vi har bedt om, at vi kigger på de sårbare børn og unge i forhandlingerne. Desuden også på højskoler og efterskoler. Vi er ikke i mål endnu, men det håber, at vi kommer senere i dag, siger Olsen Dyhr.

De nuværende coronarestriktioner udløber i denne uge. Drøftelserne om genåbningen har været i gang siden tirsdag eftermiddag.

Sent tirsdag aften faldt partierne i blå blok fra. Her er den samlede melding, at man blev smidt ud, fordi regeringen ikke var til at rokke ud af stedet.

Til det siger Olsen Dyhr:

- Jeg tror, vi var for langt fra hinanden, i forhold til hvor meget vi vil genåbne. Og det er en reel uenighed. Jeg havde ønsket, at vi alle i fællesskab kunne have landet et sted, hvor vi kunne åbne Danmark sammen.

- Det, tror jeg, at danskerne forventer, at vi kan finde ud af på Christiansborg. Og det burde være ambitionen. Men jeg tror ikke, det var muligt.

- Som jeg oplevede den borgerlige blok, men de må hellere tale på egne vegne, så vil de have hele grundskolen åbnet nu. Og sker det med de smittetal, vi har nu, så vil vi ikke have smitten under kontrol mere. Det er det, uenigheden gik på.

Regeringen og partierne i rød blok drøfter videre onsdag morgen med udgangspunkt i en ekspertgruppes indstillinger til en gradvis genåbning.

Heri indgår der blandt andet regionale åbninger af efterskoler. Men kun i Vest- og Nordjylland samt på Bornholm.

På Bornholm må grundskolen desuden åbne helt igen for fysisk undervisning. I Vest- og Nordjylland må afgangselever i grundskoler også komme tilbage.

I dag er det kun eleverne i 0.4.-klasse, som er fysisk i skole. Det er på landsplan.

Det er planen, at regeringen senere onsdag vil melde ud om den kommende genåbning fra 1. marts.

/ritzau/