Den næste finanslov skal være børnenes finanslov, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

Der skal leveres omgående, når den næste finanslov skal forhandles på plads.

Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

Helt konkret betyder det, at der skal sikres bedre normeringer i vuggestuen og børnehaven.

- Der skal leveres på den første finanslov. Det skal være børnenes finanslov, siger Olsen Dyhr.

- Derfor går vi til finanslovsforhandlingerne for at sikre minimumsnormeringer i Danmark, siger SF-formanden.

Og det handler ikke kun om bleskift og mad, når der skal sikres bedre normeringer, slår hun fast.

- Det handler om opmærksomhed til børnene. Det handler om tryghed, siger Olsen Dyhr.

I valgkampen og under regeringsforhandlingerne betegnede SF kravet om minimumsnormeringer som ultimativt.

I det 18 sider lange såkaldte forståelsespapir, som danner grundlag for S-regeringen, er SF, Enhedslisten, De Radikale og Socialdemokratiet enige om, at der skal indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Siden da har der været lidt slingrekurs i forhold til, hvor ultimativt kravet er for SF. Men Pia Olsen Dyhr slår fast, at SF vil levere på det ultimative krav om minimumsnormeringer.

- Jeg er ret sikker på, at vi nok skal lande den sammen. Det her er hjerteblod for SF. Det er vigtigt, at vi slår det fast i denne finanslov, så folk ikke tænker: Hvad finder de på? Der er nødt til at være klarhed omkring det, siger hun.

Minimumsnormeringer betyder, at der skal være minimum en voksen til tre børn i vuggestuerne, mens der skal være en voksen til seks børn i børnehaverne.

Står det til SF, så skal minimumsnormeringer begynde at blive indfaset allerede i 2020, og der skal være en plan for, hvordan de kan være fuldt indfaset i 2025.

Forud for folketingsvalget juni stillede SF også krav om, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes senest i forbindelse med næste finanslov. Det er ikke længere et krav for partiet.

I den politiske aftale mellem rød bloks partier står der, at kontanthjælpsloftet først bliver afskaffet, når en ydelseskommission om cirka et år altså efter næste finanslov - er kommet med sine anbefalinger til en erstatning for kontanthjælpsloftet.

Foruden børnene vil SF også have fokus på klima i forhandlingerne om næste års finanslov.

/ritzau/