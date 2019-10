Minimumsnormeringer er et centralt emne for SF i finanslovsforhandlingerne, siger formand Pia Olsen Dyhr.

Hvis det står til SF, skal der være en lovbestemt normeringsmodel, der pålægger kommunerne, at der maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

Derfor har SF også fokus på minimumsnormeringer i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, som begyndte mandag.

Det siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

- Vi skal have flere voksne i vores vuggestuer og børnehaver. Vi skal have en stærkere folkeskole. Den er blevet nedprioriteret i mange år.

- Og så vil vi investere i vores fælles klima. Det tror jeg ikke, er nogen overraskelse. Der skal i gang med at plante noget skov i Danmark, siger Olsen Dyhr på vej ind til forhandlingerne hos finansminister Nicolai Wammen.

Minimumsnormeringer bliver ikke fuldt indført med S-regeringens første finanslov. Det vil først ske i 2025, sagde Wammen i sidste uge, da regeringen fremlagde sit bud på en finanslov.

I regeringens finanslovsforslag er der afsat 2,1 milliard kroner til en reservepulje, der blandt andet skal dække minimumsnormeringer, grøn omstilling og kultur.

Olsen Dyhr er med på, at partiet ikke kommer i mål med en fuld model for minimumsnormeringer næste år.

- Det kommer til at tage noget tid. Vi skal for det første sørge for, at der er nok veluddannet personale. Selv om vi ansætter alle de arbejdsløse pædagoger, så er det ikke nok.

- Derudover skal vi også i gang med at uddanne flere, og vi skal have en god balance mellem ufaglærte og faglærte, siger Olsen Dyhr.

SF har foreslået 500 millioner kroner mere næste år til de aller mindste børn. Beløbet skal stige til en milliard kroner i 2021.

- Så begynder vi at flytte os, siger Olsen Dyhr.

SF vurderer selv, at fuldt indfasede minimumsnormeringer vil koste 1,6 milliarder kroner om året

De Radikale vil afsætte 500 millioner kroner til pædagoger næste år. Efterfølgende skal beløbet stige til en milliard kroner årligt.

Enhedslisten har i sit finanslovsforslag afsat det dobbelte - en milliard kroner til minimumsnormeringer.

Det forventes, at regeringen laver en finanslov for 2020 med SF, De Radikale og Enhedslisten.

/ritzau/