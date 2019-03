Pia Olsen Dyhr bliver mødt med begejstret jubel på SF-landsmøde i Kolding

Nu skal vi have mere velfærd til den almindelige dansker. Og de velhavende og store virksomheder skal til lommerne.

Det mener SF, der lørdag starter deres årlige landsmøde i Kolding.

»I dag lancerer vi en investeringsplan for velfærden. I 2025 vil vi investere 47 milliarder mere i velfærd og grøn omstilling,« siger SF-formand Pia Olsen Dyhr, mens salen klapper begejstret, stamper i gulvet og råber »juhu...«

»Vi vil genskabe trygheden, der hvor borgerne møder velfærden; daginstitutionerne, hospitalerne, ældreplejen, folkeskolerne. Vi vil give de ansatte mere ro på. Vi vil kunne sige til den dygtige sygeplejerske eller pædagog, at hun ikke behøver at løbe for at passe sit arbejde. Hun skal faktisk helst lade være med at løbe.«

SFs formand Pia Olsen Dyhr taler med lille Aksel inden hun skal holde sin åbningstale i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019. Foto: Frank Cilius Vis mere SFs formand Pia Olsen Dyhr taler med lille Aksel inden hun skal holde sin åbningstale i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019. Foto: Frank Cilius

Stemningen er fantastisk på Hotel Comwell i Kolding, hvor SF er rykket ind med røde faner og parolen på bagvæggen lyder: »Fællesskab giver håb«.

De delegerede stod op og klappede ad Pia Olsen Dyhr, allerede inden hun havde sagt »hej«. Og de sprang op og jublede mange gange under talen. Meningsmålingerne tyder på rødt flertal og fremgang til SF, og det kan mærkes. Socialisterne glæder sig som små børn til at komme af med Lars Løkke, Kristian Thulesen Dahl, Anders Samuelsen, Inger Støjberg og hvad den nuværende regering ellers har at byde på.

Og Pia Olsen Dyhr ved, hvor pengene skal findes: Hos de rige.

»Vores plan er ikke gratis. Pengene skal findes. Men vi insisterer på, at finansieringen denne gang skal være fair. Vi foreslår, at dem med store aktieindkomster bidrager lidt mere. Vi foreslår, at dem med de største formuer bidrager lidt mere. Vi foreslår, at de store techgiganter begynder at bidrage. Vi foreslår nultolerance over for skattesnyd. Banditter i habitter skal ikke have lov til at gå fri på vores vagt,« siger Pia Olsen Dyhr.

Pia Olsen Dyhr holder sin åbningstale i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019.. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix) Foto: Frank Cilius Vis mere Pia Olsen Dyhr holder sin åbningstale i forbindelse med at SF afholder landsmøde på Comwell i Kolding lørdag den 30. marts 2019.. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix) Foto: Frank Cilius

Hun angriber velfærdssamfundet og det sociale sikkerhedsnet, som det ser ud nu. Meget fungerede bedre for år tilbage, mener Pia Olsen Dyhr.

»Da min mor var slidt ned efter mange år som rengøringsdame, kunne hun trække sig tilbage på førtidspension. Hun skulle ikke igennem ydmygende og talrige arbejdsprøvninger. Hun skulle ikke have sin seng med i praktik. Da hendes bror ikke længere kunne passe sit arbejde som metalarbejder, kunne han gå på efterløn. Da jeg fødte min datter Laura på Hvidovre Hospital, var der tilbud om flere dage på hospitalet.«

»Sikkerhedsnettet var der. Det greb min mor, min onkel; det var der for mig. Det var der for Laura. Det skal det også være fremover! Det går jo godt i Danmark, hvorfor er velfærden så hullet som en si? Vi skal helt tilbage til 1986 for at finde så få offentligt ansatte pr. borger. Og med regeringens plan vil der komme endnu færre i 2025 - ja, faktisk 11.000 færre offentligt ansatte, mens der kommer flere børn og flere ældre,« lyder det fra Pia Olsen Dyhr.

Senere var der også langt, stående og taktfast bifald til tidligere formand Holger K. Nielsen, der går på politisk pension efter næste valg, skønt han ikke virker specielt nedslidt.