Det er ifølge SF skørt skruet sammen, at Studievalg Danmark kun må vejlede om videregående uddannelser.

Gymnasieelever skal kunne få vejledning om erhvervsuddannelser. Det mener SF, der vil have uddannelsesministeren til at ændre nuværende lov.

Studievalg Danmark vejleder gymnasieelever i valg af uddannelse. De må i dag kun vejlede om videregående uddannelser, hvilket ifølge SF er skørt.

- I dag er reglerne om vejledning så skørt skruet sammen, at man som elev, der lige har fået sin studenterhue, ikke kan få vejledning i erhvervsuddannelser. For i loven står der, at gymnasiestuderende kun må få vejledning til videregående uddannelser, siger SF's undervisningsordfører Jacob Mark.

Partiet vil derfor have uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at ændre loven.

- Vi vil allerede i denne uge tage det op med ministeren, at Studievalg Danmark skal have lov til at vejlede de studerende i erhvervsuddannelser, siger Jacob Mark.

Direktør i Studievalg Danmark Mathilde Tronegård er positiv over for forslaget om lovændringen.

- Det vil give de unge om et bedre tilbud og en mere helstøbt vejledning, siger hun.

Sådan som loven i dag fungerer, kan vejlederne ifølge direktøren ikke forklare de unge tilstrækkeligt om deres muligheder.

- Det betyder, at vi ikke kan vejlede de unge om alle de uddannelsesmuligheder, der kommer efter gymnasiet, siger Mathilde Tronegård.

Det vil ifølge SF koste mellem 10 og 20 millioner kroner, for at Studievalg Danmark kan begynde at vejlede eleverne om uddannelser som elektriker, smed eller mejerist.

- Man kan finde pengene til vejledning mange steder. Vi har en kvalitetspulje, hvor man kan finde penge til netop sådan nogle her ting, siger partiets undervisningsordfører og gruppeformand, Jacob Mark.

Kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne er ifølge Uddannelsesforbundet en pulje på 168 millioner, som alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige har stået bag.

/ritzau/