SF hilser det velkommen, at finansbranchen nu selv spiller ind med forslag til regulering af kviklån.

Bankernes og pengeinstitutternes brancheforening, Finansdanmark, melder sig nu ind i debatten om de kviklån, der er med til at bringe unge mennesker i økonomisk uføre.

Med et forslag på et loft på lånenes årlige omkostninger i procent (forkortet ÅOP, red.) vil Finansdanmark lægge loft over, hvor høje renter man kan opkræve.

SF har tidligere uden held forsøgt at få et flertal i Folketinget til at sige ja til en grænse på 15 procent.

Partiet har i sidste måned fremsat et nyt beslutningsforslag, hvor man vil lade renteloftet være åben for forhandling.

- Selv om vi gerne så en grænse på 15 procent, så er 50 procent bedre end ingenting. Og det er godt, at Finansdanmark melder sig ind i kampen, siger erhvervs- og finansordfører Lisbeth Poulsen.

- Det er også unfair for de almindelige banker, at de skal følge stramme regler for kreditvurdering, samtidig med at mere eller mindre suspekte virksomheder skyder op på kviklånområdet.

- Der er brug for at få styr på de her wild west-tilstande.

SF så dog gerne, at man lagde endnu flere begrænsninger på kviklånsudbydernes forretning.

- En stor del af deres forretningsmodel består i at kræve strafrenter og gebyrer fra dårlige betalere.

- Det udgør faktisk 30 procent af deres indtjening, og det skal vi også have gjort noget ved, siger han.

Hos Liberla Alliance er erhvervsordfører May-Britt Kattrup imidlertid skeptisk ved at bruge ÅOP som målestok.

Hun henviser til en beregning fra Erhvervsministeriet.

Her vil et lån på 10 kroner, der tilbagebetales med 11 kroner næste dag, få en beregnet ÅOP på 128 billiarder procent, skriver ministeriet.

- Det viser for mig, at ÅOP ikke er velegnet som indikator. Men jeg har ikke taget stilling til, om der skal være et loft, og hvad det i givet fald så skal være.

- Det gælder om at finde en balance mellem personlig frihed og personligt ansvar på den ene side og på den anden side at bremse ublu forretning, siger hun.

