SFs formand Pia Olsen Dyr sender nu et krav til S-regeringen i de igangværende finanslovsforhandlinger.

Der skal bruges 200 mio. kr. på at reducere brugerbetalingen i sundhedssektoren, og en hjørnesten bliver at sikre gratis psykologhjælp til alle unge op til 25 år.

»Alt for mange unge kæmper med angst og depression. Det er så vigtigt, at vi hjælper dem, så deres problemer ikke bliver større og større. Det er dybt urimeligt, at det er deres eller forældrenes bankbog, der afgør, om de kan få hjælp, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF,« siger Pia Olsen Dyhr til B.T.

Hun har hele weekenden siddet og forhandlet finanslov med regeringen. Og selv om coronakrisen har slået et hul på statskassen, vil SF-formanden insistere på at løfte velfærden, hvis regeringen skal regne med SF's stemmer.

Pia Olsen Dyhr (SF) til Møde i Folketingssalen med udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag den 10. november 2020. En række lovforslag ventes at blive behandlet. Det gælder blandt andet forslag om en biodiversitetslov af Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG) og forslag om oprydning af generationsforureninger af blandt andre Jacob Jensen (V). (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere Pia Olsen Dyhr (SF) til Møde i Folketingssalen med udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag den 10. november 2020. En række lovforslag ventes at blive behandlet. Det gælder blandt andet forslag om en biodiversitetslov af Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG) og forslag om oprydning af generationsforureninger af blandt andre Jacob Jensen (V). (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

»Jeg vil ikke være med til at lade kernevelfærden betale for coronakrisen. Der er stadig mange huller i vores velfærd, og coronakrisen har bevist, at et stærk sundhedsvæsen netop er nødvendigt i en krisetid,« siger hun.

Siden 2019 har der været en forsøgsordning med gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 21 år. Det har fået brugen af psykolog til at eksplodere blandt de unge i aldersgruppen, som nu går 50 pct. mere til psykolog.

»Mange unge kæmper med stress, angst og depression, og det handler om at tage det i opløbet, så det ikke fører til mere permanente konsekvenser for deres liv,« siger Pia Olsen Dyhr.

Men hvorfor vil du stoppe retten til gratis psykologhjælp ved 25 år - når nu det er så vigtigt, at det ikke er folks pengepung, som skal tælle i forhold til psykologhjælp?

»Jeg ville da også gerne have gratis psykologhjælp til alle i Danmark. Men i politik må vi starte et sted, og her er de unge altså førsteprioritet.«

Ifølge Dansk Psykolog Forening vil SF's krav koste ca. 30 mio. kr. om året.

30 mio. kr. er jo peanuts i en finanslov. Er det ikke en selvfølge, at SF kan komme igennem med det her?

»Intet er en selvfølge. Men jeg vil da sige, at vi står meget stejlt på lige netop det her,« siger Pia Olsen Dyhr.

Mette Frederiksen (S) og Pia Olsen Dyhr (SF) til møde i Folketingssalen med udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag den 10. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest Vis mere Mette Frederiksen (S) og Pia Olsen Dyhr (SF) til møde i Folketingssalen med udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen tirsdag den 10. november 2020. (Foto: Martin Sylvest) Foto: Martin Sylvest

Så du tør ikke love, at det kommer med i en finanslov, som SF lægger stemmer til?

»Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke udstikke garantier, før vi har en underskrevet finanslov.«

Pia Olsen Dyhr henviser desuden til, at løftet om gratis psykologhjælp til unge står i det berømte forståelsespapir mellem regeringen og støttepartierne.

Regeringen forsøger i disse dage at få en finanslov på plads med de øvrige partier. Hovedtemaet er genopretningen af Danmark efter coronakrisen. I den forbindelse er der henlagt 9,2 mia. kr. til en såkaldt krigskasse.