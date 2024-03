Pia Olsen Dyhr holder tale ved SF-landsmøde, kort efter at hun har deltaget i Søren Pape Poulsens bisættelse.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kommer til at reagere.

Når Pia Olsen Dyhr lørdag efter middag skal holde sin formandstale på SF's landsmøde i Kolding, kommer hun direkte fra Søren Pape Poulsens bisættelse.

Bisættelsen finder sted klokken 11 i den afdøde konservative formands hjemby Viborg. SF-formanden skulle have holdt sin tale lige efter klokken 11.

Men for at kunne deltage i sin ven og formandskollegas bisættelse har Pia Olsen Dyhr og SF rykket talen et par timer.

- Jeg kan ikke ændre på, at SF i et halvt år har planlagt, at vi skal have landsmøde her, og alle vores folk dukker op.

- Og selvfølgelig skal jeg som partiformand være der for SF'erne. Men jeg har også mistet en ven og en nær kollega. Så jeg håber, at jeg kan lykkes med at gøre begge dele. Jeg tror, at det bliver en rigtig svær dag, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun ved allerede nu, at Søren Pape får en rolle i hendes formandstale.

- Jeg nævner Søren i min tale - det kommer jeg til.

- Det bliver nok lidt usædvanligt for en konservativ partiformand at blive nævnt så rosende på et SF-landsmøde. Det bliver første gang nogensinde, tror jeg.

Pia Olsen Dyhr og Søren Pape Poulsen har på flere måder fulgtes ad.

De blev begge formand for partier i krise i 2014. De er begge fra årgang 1971.

- Når man er partiformand, har man ikke rigtig nogen at snakke med om de beslutninger. som man skal træffe. Fordelen ved at have en så god ven på den anden side (af blokkene, red.) var, at vi ikke konkurrerede om noget.

Derfor kunne de bruge hinanden til at sparre, fortæller Pia Olsen Dyhr.

- Det kommer jeg til at savne rigtig meget.

- Men jeg kommer mest til at savne den sjove Søren Pape, der kom vadende op af min haveindgang i Hawaii-shorts og den mest skøre skjorte til grillaften. Hvor man tænker: Sådan kan han da ikke også være. Men det kunne han være.

Også Folketingets formand, Søren Gade (V), har ændret i sin kalender for at kunne komme til bisættelsen lørdag.

Han er denne uge i Indien med Folketingets Præsidium, men rejser nu hjem fredag i stedet for lørdag for at deltage i Søren Papes bisættelse. Det fortalte han tirsdag til TV Midtvest.

/ritzau/