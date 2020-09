Pia Olsen Dyhr giver ikke meget for forklaring om, hvorfor statsministeren ikke støtter forbud mod omskæring.

SF-formand Pia Olsen Dyhr langer i et Facebook-opslag fredag ud efter statsminister Mette Frederiksen (S).

Det sker, efter at statsministeren i flere medier har redegjort for, hvorfor hun og regeringen har besluttet sig for at modsætte sig et forbud mod religiøs omskæring.

- Hold op en lang søforklaring fra landets statsminister for at undgå at lave et forbud mod omskæring!

- Så mere ærligt bare at sige, at her står religion og kultur for regeringen over børns rettigheder. Her er vi så bare uenige.

- Selvfølgelig skal man ikke skære i raske børn. Det er min holdning, skriver Pia Olsen Dyhr.

Mette Frederiksen har brugt forfølgelsen af jøder som argument for, at hun har ændret sin oprindelige holdning.

Statsministeren var tidligere stærk fortaler for et forbud mod omskæring, men sådan er det ikke længere.

- Skal netop Danmark være det første land i verden til at forbyde en central del af den kultur og de ritualer, der hører til det jødiske liv?

- Og dermed også selv om, det ikke er hensigten - at sende det signal, at jøder ikke er velkomne? Det mener jeg ikke, skrev Mette Frederiksen torsdag på Facebook.

Tilbage i 2008 var Mette Frederiksen for et forbud. Som partiets daværende socialordfører udtalte hun ifølge Berlingske:

- Jeg har aldrig forstået, hvorfor man skal skære i børn på den måde. Jeg mener ikke, at religion kan legitimere, at man påfører sine børn fysiske skavanker og de smerter, der må være forbundet med det.

- Vi har diskuteret omskæring af kvinder, men jeg mener også, omskæring af drenge skal forbydes, sagde hun dengang.

Venstre er lige som Socialdemokratiet imod et forbud mod omskæring, og de to partier har med samlet 90 mandater flertal i Folketinget.

SF, Enhedslisten, Alternativet, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har ifølge TV2 tidligere meldt ud, at de er for et forbud.

Det samme har Dansk Folkeparti, som dog har fritstillet tre medlemmer af folketingsgruppen til at stemme anderledes, hvis de ønsker det.

Det er den tidligere minister og nuværende medstifter af partiet Fremad Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget om et forbud mod omskæringer.

Der blev pustet nyt liv i debatten, der har været på dagsordenen flere gange tidligere, da der hen over sommeren opstod uro i en arbejdsgruppe, der var nedsat for at opdatere en vejledning om omskæring.

/ritzau/