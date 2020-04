Pia Olsen Dyhr peger på, at smittetrykket med coronavirus i Nordjylland er langt lavere end i København.

Man skal være forsigtig med at genåbne Danmark for hurtigt under coronakrisen. Men det kan måske give mening at åbne geografisk forskelligt, afhængig af smittetrykket i den enkelte landsdel.

Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr torsdag forud for et møde med de andre partiledere om næste fase for genåbningen for Danmark. Mødet foregår i Landstingssalen på Christiansborg.

- Der er stor forskel på, om vi taler for eksempel København, eller vi taler Nordjylland, siger hun.

- I Nordjylland har der næsten ingen smittetilfælde været, og det kan være, at vi nu bliver nødt til at have en diskussion om, hvorvidt det giver mening at åbne geografisk forskelligt. At man nogle steder måske kan åbne endnu mere.

- Jeg synes, det er en væsentlig del af diskussionen at diskutere, hvor smittetrykket er størst, og hvordan vi kan sørge for, at tingene kommer i gang igen. For det har alle sådan set krav på, siger Pia Olsen Dyhr.

Ikke mindst blå blok med Venstre i spidsen har opfordret regeringen til at lægge en plan frem for, hvordan anden fase af genåbningen af samfundet skal foregå.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mener, at man bør åbne de steder først, hvor der er størst økonomisk gevinst at hente. Det gælder for eksempel storcentre og restauranter i højere grad end biblioteker og offentlige kulturhuse.

- De steder, der holder hjulene i gang. De steder, der tjener penge.

- De steder, der finansierer alle de andre gode ting, som vi gerne vil have, siger han før mødet.

Man skal så være klar til at justere planen i takt med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

De Radikale har også opfordret regeringen til at lægge en plan frem. Det skal stoppe den modløshed, som ifølge politisk leder Morten Østergaard (R) risikerer at sætte sig i befolkningen som følge af uvisheden.

- Bare i denne uge har vi haft zoologiske haver, der skulle åbne, og så skulle de alligevel ikke åbne.

- Vi har idrætsforeninger og efterskoler, der ikke kan få et svar. De har brug for at kunne se, hvad der skal til, før de får lov at åbne, siger han.

Enhedslisten har opfordret til forsigtighed i genåbningsfasen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ytrede sig ikke før mødet, men vil forventet sige noget, når det er overstået.

Foreløbig er daginstitutioner, skoler og en række liberale erhverv som for eksempel frisører åbnet i fase et af genåbningen af Danmark under coronakrisen.

/ritzau/