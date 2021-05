Tag penge fra boligejerne og giv til dem dagpengemodtagerne.

Sådan lyder den 'klare appel' fra SFs formand til Mette Frederiksen og hendes beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

»Vi er ikke i samme båd. Nogle sejer af sted i en lystyacht, mens andre må lappe på en slidt gummibåd,« sagde Pia Olsen Dyhr i sin 1. majtale.

»Lad os nu styrke dagpengene, før det er for sent. Det er en kerneopgave for en rød regering,« fortsatte hun.

Doorstep med statsminister Mette Frederiksen (S) i Landstingssalen på Christiansborg efter statsministerens spørgetime i Folketingssalen, tirsdag den 27. april 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Doorstep med statsminister Mette Frederiksen (S) i Landstingssalen på Christiansborg efter statsministerens spørgetime i Folketingssalen, tirsdag den 27. april 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Hun vil presse regeringen til at stoppe udhulningen af dagpengene. For mens lønningerne stiger gradvist, så rokker dagpengene sig ikke en millimeter.

Dermed bliver dagpengesatsen forholdsmæssigt lavere år for år.

»I årevis er der blevet sparet på vores uddannelser, samtidig med at dagpengene er blevet mindre værd. Den udvikling skal vi vende,« siger Pia Olsen Dyhr.

SF vil konkret hæve dagpengene med op til 4.000 kroner per måned de første tre måneder. Det forudsætter dog, at man har været i beskæftigelse to ud af de seneste tre år, samt at man har været medlem af en A-kasse i fire år.

(ARKIV) Lejlighed i København. For første gang i seks år forventer Nykredit, at priserne på lejligheder i København er toppet. Det skriver Ritzau, onsdag den 7. november 2018.. (Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere (ARKIV) Lejlighed i København. For første gang i seks år forventer Nykredit, at priserne på lejligheder i København er toppet. Det skriver Ritzau, onsdag den 7. november 2018.. (Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Jeppe Michael Jensen

Har man kun været medlem i to år, er løftet op til 2000 kroner.

Pengene til at hæve dagpengene skal tages fra boligejerne, som for de flestes vedkommende har tjent fedt på massive prisstigninger de seneste år.

Alene sidste år steg boligpriserne med cirka 10 procent, og Nationalbanken anslår, at boligejerne kan se frem til en lige så store prisstigninger i år.

»Priserne på boligmarkedet er stukket af, og det risikerer at efterlade et splittet samfund, hvor de mennesker, der har investeret i en bolig på det rigtige tidspunkt, pludselig er på vinderholdet, imens alle andre bliver efterladt på perronen,« siger Pia Olsen Dyhr.

Pia Olsen Dyhr (SF), Mai Villadsen (EL) & Peter Hummelgaard (S) taler ved fagforbundet 3Fs 1. maj- arrangement i Kastrup lørdag den 1. maj 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Pia Olsen Dyhr (SF), Mai Villadsen (EL) & Peter Hummelgaard (S) taler ved fagforbundet 3Fs 1. maj- arrangement i Kastrup lørdag den 1. maj 2021. Foto: Martin Sylvest

Derfor vil hun og SF beskatte boligejerne hårdere ved at sænke rentefradraget på boliglån, som især dem med de dyreste boliger nyder godt af.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger til TV 2, at han er lydhør over for SFs udspil.

»Der kan være noget rigtigt i, at folk, der har haft en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, skal have et større sikkerhedsnet de første måneder, efter man er blevet ledige,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Men i samme åndedrag pointerede han, at det vil være »hammerdyrt«, og at regeringen ikke er vild med at tage pengene fra boligejerne, som SF vil.