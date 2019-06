Pia Olsen Dyhr og Simon Emil Ammitzbøll-Bille undrer sig over kønsfordelingen i den nye regering.

På den nye liste med de 20 ministre i den rene socialdemokratiske regering er der syv kvinder.

Den andel falder ikke i god jord hos SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Trist med en kvindeandel på kun 35 procent i den nye regering, skriver hun på sin Twitter-profil.

Hun tilføjer, at det dog er positivt med en kvindelig statsminister.

De syv kvinder i regeringen er statsminister Mette Frederiksen, social- og indenrigsminister Astrid Krag, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, forsvarsminister Trine Bramsen, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, miljøminister Lea Wermelin og kultur- og kirkeminister Joy Mogensen.

Også på den anden fløj bliver der brummet over kønsfordelingen.

Afgående økonomi- og indenrigsminister (LS) Simon Emil Ammitzbøll-Bille undrer sig på sin Twitter-profil:

- Kun 35 procent kvinder?, spørger han.

En bruger skriver tilbage, at han skal dømme mennesker ud fra deres kompetencer og ikke deres køn.

Til det skriver den afgående minister:

- Enig. Kun fordi de røde altid taler om minimum 40 procent af det underrepræsenterede køn.

Han hæfter sig desuden ved, at i den afgående regering var halvdelen kvinder.

Også hos Djøf, der organiserer jurister og økonomer, undrer man sig. Det gælder særligt et ministerium, oplyser Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig og næstformand i Djøf:

- Hvis man virkelig ville noget med ligestilling, havde det været naturligt at kombinere eksempelvis beskæftigelsesområdet med ligestilling i stedet for at fastholde en unaturlig kombination af fiskeri, fødevarer og ligestilling.

Her henviser hun til Mogens Jensen, der er blevet minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling samt minister for nordisk samarbejde.

Peter Hummelgaard er ny beskæftigelsesminister.

/ritzau/