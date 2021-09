Du kender dem sikkert fra Festivaller – de digitale betalingsarmbånd.

Nu foreslår SF i Aarhus Kommune, at de skal bruges i en noget anden sammenhæng.

Mange hjemløse bliver nemlig ramt af, at digitale løsninger er det, der giver adgang til store dele af samfundslivet. Det skriver Jyllands-Posten.

Derfor foreslår SF blandt andet, at man udvikler et betalingsarmbånd, som kan tilkobles betaling og NemID og eventuelt også med mulighed for at printe post.

»Der er mange hjemløse, der ikke har adgang til egne penge. Det medvirker til, at vi fastholder folk i hjemløshed og forringer deres livskvalitet. Det er en voksende problemstilling,« siger Thomas Medom (SF), der er rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

I deres nye udspil til at nedbringe hjemløshed kalder SF den seneste tælling pinlig, da 750 mennesker ikke har en bolig i Aarhus Kommune. Af dem er 319 unge mellem 18-29 år.

Han mener derfor, situationen omkring hjemløse er kritisk, men han mener ikke, det er realistisk at klæde de hjemløse på til digitalisering.

Gert Bjerregaard (V), der er medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, kan sagtens se ideen i armbåndet, men han mener ikke, det er en permanent løsning. Han foreslår derfor, at det bruges som en overgang.

SF ser gerne, at armbåndet finansieres af Digitaliseringsstyrelsen, og at Aarhus Kommune derefter kan afprøve løsningen.

Udover dette forslag, har SF desuden foreslået tre andre tiltag for at mindske hjemløsheden i Aarhus Kommune. De vil udvide boliggarantien, lave flere pladser til hjemløse og etablere et tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser.