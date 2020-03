Regeringen fremsætter torsdag en række lovforslag med yderligere coronatiltag. Men ikke alle er tilfredse.

Fremover kan man komme i fængsel, hvis man stjæler håndsprit fra et hospital eller et apotek.

Netop det lægger regeringen op til i endnu en hastelov, der kommer grundet coronakrisen.

Men det er for voldsomt. Det mener regeringens støtteparti SF.

- Det er noget ude af proportioner, siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Overordnet synes jeg, at det er fornuftigt, at hvis man laver kriminalitet, der er knyttet til corona, hvor man udbytter situationen, at vi så skærper straffene.

- Men jeg er meget betænkelig ved, at man skærper straffen så meget, at man kan komme i fængsel for at stjæle en enkelt håndsprit, siger hun.

SF'eren vil arbejde på at få den del af lovforslaget, der allerede er flertal for, skrevet ud lovteksten. Hun vil arbejde for en større bødestraf i stedet for.

Regeringen vil torsdag ikke kun fremsætte et lovforslag, som skal straffe personer, der udnytter coronakrisen til at begå kriminalitet.

Den vil også fremsætte et lovforslag om at ændre epidemilovgivningen, så forsamlingsforbuddet kan strammes yderligere. Men kun, hvis der er behov for det.

I øjeblikket er det forbudt at samles flere end ti personer. Det nye lovforslag vil gøre det muligt at indføre et forbud mod, at tre personer eller flere befinder sig det samme sted.

Undtaget er familiemedlemmer og personer fra samme husstand. Desuden gælder sådan et forbud ikke arbejdspladser.

Selve lovforslagene, som altså skal førstebehandles torsdag, var torsdag morgen 08.30 endnu ikke sendt til partiernes retsordførere.

Det kritiserer De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard kraftigt. Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener også, at det er under al kritik.

Karina Lorentzen Dehnhardt siger, at det ikke ligefrem er optimalt, men hun er sikker på, at regeringen godt er klar over netop det.

Klokken 08.40 modtog retsordførerne det længe ventede lovforslag.

