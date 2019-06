For anden dag i træk falder SF i meningsmålingen.

Det er under en uge siden, at SF's Karsten Hønge valgte at droppe sit mandat til Europarlamentet for i stedet at satste på Folketinget.

Valget medførte en del kritik rundt omkring, og nu er spørgsmålet om, hvorvidt fadæsen vil få konsekvenser for hans parti til valget. SF er nemlig for anden dag i træk faldet i den meningsmåling, som YouGov hver dag foretager for B.T.

Faktisk ligger SF helt nede på 6,7 procent, hvilket er den laveste måling hos B.T. hidtil i denne valgkamp. I seneste måling lå partiet på 7,6 procent, hvilket betyder, at de - på papiret - nu har mistet to mandater.

Er det Hønges stunt, der får vælgerne til at flygte?

»Det er indlysende, at det er en super dårlig sag for partiet, og at det bliver brugt aggressivt imod dem af partiets modstandere og konkurrenter,« siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, til B.T. og fortsætter:

»Der er tale om en forfærdelig timing. Hvis det var sket et år inden valget, havde det været relativt ligegyldigt, for så vigtigt er det ikke, men her kan det få konsekvenser, fordi valget ligger så tæt på.«

Erik Holstein fortæller desuden, at han er overrasket over, at sagen har fået så meget opmærksomhed overhovedet.

»Jeg synes, den adskiller sig fra en lang række andre sager. Her er der ikke tale om en klassisk pampersag med f.eks. personligt udbytte eller om fedtede bilag, så det er overraskende, at den tager så meget medieplads.«

B.T. har også talt med den politiske kommentator Jarl Cordua om, hvorvidt Karsten Hønges afvisning af EP-mandatet er medvirkende til SF's fald i meningsmålingerne.

»Der er for meget usikkerhed til at slå noget fast på nuværende tidspunkt, da flere målinger først vil skulle vise den samme tendens,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Men det er da klart, det er en kedelig sag, som næppe gavner partiet. Det er åbenlyst for de fleste. Og jeg er sikker på, at SF gerne ville have været den foruden, og at de nok vil holde godt øje med meningsmålingerne de næste par dage.«



