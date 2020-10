Det er ikke nok med ambitioner og mål, når der kommer til grønne indkøb. Det skal være krav, siger SF.

Der skal flere håndfaste krav til grønt fokus på bordet, når det kommer til stat, kommuner og regioners indkøb.

Det siger SF's klimaordfører, Signe Munk, efter finansminister Nicolai Wammen (S) torsdag har præsenteret regeringens strategi for grønne indkøb i det offentlige.

Strategien er fuld af målsætninger, men den har ikke mange kontante krav. Og ministeren ville ikke sætte ord på, hvor meget CO2e-udledningen skal reduceres i det offentliges indkøb.

- Hvis vi skal sørge for, at der reelt kommer flere grønne indkøb i den offentlige sektor, så bliver vi nødt til at stille flere krav, end det regeringen lægger op til.

- Ellers bliver det bare ved den hyggelige snak, gode ambitioner men ingen handling, siger Signe Munk.

Eksempelvis har regeringen spillet ud, at statslige kantiner skal have to kødfri dage om ugen, og at 60 procent af fødevarerne i dem skal være økologiske. Det så SF gerne udvidet til hele den offentlige sektor.

- Der skal laves et krav om, at CO2-udledningen skal mindskes med minimum 25 procent i alle offentlige køkkener inden 2025.

- Omstillingen til at spise grønnere kræver inspiration. Og for os at se er det ikke nok kun at gøre det på statens kantiner. Det skal også være ude i institutionerne og på sygehusene, siger Signe Munk.

Hun understreger, at der skal tages hensyn til særlige behov for kost.

Under den forhenværende regering foreslog Dansk Folkeparti, at institutioner skulle tvinges til at servere svinekød en gang om ugen. Det blev kaldt symbolpolitik. Ifølge Signe Munk kan det dog ikke sammenlignes.

- Det er bestemt ikke symbolpolitik at sørge for, at der er et mindre klimaaftryk fra den mad, der serveres i de offentlige kantiner.

- Vi blander os ikke i, om det er selleri eller broccoli, siger Signe Munk.

Ud over på køkkenerne vil SF have, at det bliver et krav, at indkøb af biler i det offentlige bliver grønne biler. I regeringens udspil er der lagt op til, at "hovedparten" af det offentliges bilpark skal være grøn i 2030.

- Det vigtige for os er, at når man skal købe en bil, eller en leasingaftale skal skiftes, så skal det være en grøn bil.

- Så får vi løbende en omstilling, siger Signe Munk.

Ifølge DR købte staten, kommuner og regioner fra slutningen af juni til sidste år til september i år 4121 biler. 444 af dem var grønne biler.

/ritzau/