Hvis Socialdemokratiet ønsker Henrik Dam Kristensen som Folketingets nye formand, støttes det af SF.

På fredag skal Folketinget finde Pia Kjærsgaards (DF) afløser som Folketingets formand, der som embede rangerer lige under dronningen.

I den forbindelse bakker SF op om Henrik Dam Kristensen (S). Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Socialdemokratiet har dog ikke selv peget på en formandskandidat fra partiet endnu. Men på Christiansborg spekuleres der i, at S-veteranen er et godt bud på Pia Kjærsgaards afløser.

- Hvis Henrik Dam Kristensen bliver Socialdemokratiets bud på en ny formand for Folketinget, så vil SF synes, at det er en fantastisk god idé, og det vil vi gerne bakke op om, siger Pia Olsen Dyhr.

Tirsdag havde Henrik Dam Kristensen ingen kommentarer til sagen. Henrik Dam Kristensen har været medlem af Folketingets Præsidium siden februar 2016.

Han har erfaring som minister for en række forskellige ministerier. Derfor kan det også være, at han bliver hentet ind på ministerholdet i den S-regering, som S-formand Mette Frederiksen i øjeblikket forsøger at finde flertal for.

En anden mulighed er, at Socialdemokratiet afstår formandsposten til De Radikale som led i en aftale om at danne en ny S-regering efter folketingsvalget 5. juni.

Det kunne i givet fald åbne for en anden veteran, nemlig den 75-årige Marianne Jelved (R).

Foruden en ny formand skal Folketinget udpege den øvrige ledelse, kaldet Folketingets Præsidium.

Præsidiet i Folketinget består af Folketingets formand og fire næstformænd. Formanden vælges af et flertal i Folketinget for ét år ad gangen.

De fire næstformænd kommer fra de fire største partier, som ikke har formandsposten.

Foreløbig er det kun SF og Dansk Folkeparti, der har lagt sig endeligt fast på, hvem de udpeger som medlemmer af præsidiet. Der er tale om Trine Torp (SF) og Pia Kjærsgaard (DF).

Venstre laver en midlertidig genudpegning af Kristian Pihl Lorentzen, da folketingsgruppen først skal konstituere sig.

Valgresultatet betyder, at Enhedslisten og Liberal Alliance træder ud af præsidiet til fordel for SF og De Radikale.

