Socialdemokraternes grønne EU-løfter i valgkampen modarbejdes af samme parti i Folketinget, kritiserer SF.

Socialdemokratiet vil have en klar grøn profil i valgkampen forud for EU-valget.

Men partiet bruger EU som en undskyldning for ikke at levere grønne tiltag hjemme i Danmark.

Det mener SF, der peger på en række områder, hvor Socialdemokratiet og regeringen kaster bolden til hjørne i Bruxelles.

- Socialdemokraternes grønne løfter her i EU-valgkampen bliver modarbejdet af partiet i Folketinget, siger Signe Munk, politisk ordfører for SF.

I EU har Socialdemokratiet været med til at stemme for en naturgenopretningsplan, der kræver ti procent strengt beskyttet natur.

Men da seks partier rundt om regeringen forleden afkrævede, at regeringen leverede de ti procent, svarede Mette Frederiksen i SF's optik afvisende.

- Det er meget, meget let at sige et tal. Det svære er at realisere det, lød udtalelsen fra statsministeren.

Socialdemokraternes spidskandidat, Christel Schaldemose, har foreslået en stor omlægning af landbrugsstøtten mod klimatiltag.

Men SF påpeger, at regeringen har stemt for at fjerne et krav om fire procents braklægning på landbrugets marker.

- Christel Schaldemose kan have nok så mange grønne ambitioner, men hun skal overbevise sin egen regering først, siger Signe Munk.

Ligeledes har Socialdemokraterne et ønske om at forbyde PFAS i EU. Men da regeringen forleden forhandlede en national handlingsplan på plads, blev kun en udvalgt del af produkter med PFAS forbudt.

- Når det kommer til at forbyde stofferne herhjemme, vil Socialdemokratiet ikke engang forbyde det i barnevogne. Til gengæld må danskerne vente på EU, men ingen ved om et sådant forbud kommer, siger Signe Munk.

I Socialdemokratiet er den umiddelbare reaktion at skyde tilbage på SF.

Klimaordfører Lea Wermelin (S) ser angrebet som en "afledningsmanøvre", fordi SF ikke kan svare klart på, om man vil støtte fordelingsmekanismen i EU, der kan betyde 7000 flere flygtninge til Danmark.

Når det er sagt, afviser hun kritikken.

- Der er fuld samklang mellem det, vi kæmper for i EU, og det, vi gør i Danmark.

Lea Wermelin fremhæver, at Danmark har været drivende i arbejdet for et EU-forbud mod PFAS, og at den danske handlingsplan er et stort skridt foran.

Når man ikke kan forbyde alle dele af PFAS-forurenede produkter, er det, fordi det kræver global handling, siger hun.

- Det er klart, at vi går forrest i Danmark. Det gør vi angående PFAS i brandskum og tekstiler, men der er ting, det er rigtig vanskeligt for et lille land med globale forsyningskæder at forbyde alene.

Når det kommer til kravet om ti procent strengt beskyttet natur, påpeger Lea Wermelin, at det er et regionalt mål – ikke et krav til Danmark som selvstændig nation.

- Vi skal helt sikkert have mere beskyttet natur i Danmark, og derfor har vi den grønne trepart, der kigger på konkrete anbefalinger til en kommende lov om biodiversitet og miljø herhjemme. Det skal bidrage til det EU-mål, Danmark også har været med til at presse på for.

