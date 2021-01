SF slutter sig til gruppen af partier, der mener, at der bør rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg (V).

Efter at to uvildige advokater på et udvalgsmøde i Folketinget har fremlagt deres vurdering af grundlaget for en rigsretssag mod den tidligere minister Inger Støjberg (V), melder SF sig til flokken af partier, der er klar til at rejse en rigsretssag mod Støjberg.

Det oplyser partiets retsordfører, Karina Lorentzen.

De to advokater fremlagde deres vurdering for et underudvalg for Udvalget for Forretningsorden i Folketinget onsdag.

Her kom det frem, at advokaterne vurderer, at der er en "rimelig formodning" om dom, hvis der rejses en sag mod Støjberg.

Sammenholdt med Instrukskommissionens delberetning tidligere er det nok til, at SF anbefaler en rigsretssag.

Kommissionen kom med en beretning i december. Her ytrede den hård kritik af Støjbergs rolle i en sag fra 2016 om adskilte asylpar, hvor den ene var mindreårig. Støjberg var dengang udlændinge- og integrationsminister.

Sagen handler mere konkret om en instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Instruksen fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

/ritzau/