Pia Olsen Dyhr siger efter forvirring, at kontanthjælpsloftet skal væk, hvis SF skal stemme for finansloven.

Der herskede en del forvirring om SF's holdning til at afskaffe kontanthjælpsloftet, efter at partiet onsdag kom ud fra regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet.

Nu præciserer SF-formand Pia Olsen Dyhr, at SF holder fast i partiets ultimative krav om, at kontanthjælpsloftet skal fjernes, hvis SF skal stemme for finansloven senere i år.

- Jeg vil gerne præcisere, at det selvfølgelig stadig er vores ultimative krav til finansloven, både minimumsnormeringer og kontanthjælpsloftet, siger hun til Ritzau.

- Det står vi stadig ved til finansloven. Men det, vi er i gang med nu, er drøftelser i dybden med en regeringsdannelse. Vi havde slet ikke forestillet os, at vi skulle så meget i dybden, siger hun.

SF havde op til folketingsvalget 5. juni minimumsnormeringer og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet som ultimative krav for at kunne stemme for finansloven senere i år.

Partiet sagde ved den lejlighed samtidig, at kravet ikke gjaldt under regeringsforhandlinger efter valget.

Pia Olsen Dyhr sagde efter forhandlingerne onsdag blandt andet:

- Det (afskaffelse af kontanthjælpsloftet, red.) er stadig vigtigt for SF, og det bliver det ved med at være.

- Men hvis nu jeg oplever, at vi kan finde en anden vej, hvor vi faktisk kommer i mål med i virkeligheden det, der ligger med intentionen om at afskaffe kontanthjælpsloftet, så kunne det også være en løsning, sagde hun.

Hun blev af pressen adskillige gange specifikt spurgt ind til, om SF kan lægge stemmer til en finanslov, der ikke indeholder en afskaffelse af kontanthjælpsloftet.

Det undlod hun at svare nej til.

Spørgsmål: Det er vel korrekt, at du blev spurgt decideret til finansloven, altså om SF vil lægge stemmer til en finanslov uden en afskaffelse af kontanthjælpsloftet?

- Jeg synes faktisk ikke, at jeg svarede, at vi ikke har ultimative krav til finansloven. Jeg prøvede at svare i forhold til de forhandlinger, og det kan jeg godt se, at det kunne godt blande tingene lidt sammen.

- Men vi har stadig ultimative krav. Både på minimumsnormeringer og kontanthjælpsloftet.

Spørgsmål: Så for at slå det fast, så bliver der ikke nogen finanslov med SF's mandater, medmindre kontanthjælpsloftet er afskaffet?

- Ja, siger Pia Olsen Dyhr.

/ritzau/