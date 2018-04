SF møder op til forhandlinger om nyt medieudspil, men partiet afviser at lægge stemmer til besparelse i DR.

København. Regeringen er klar til at acceptere en smal aftale om det kommende forlig. Det siger kulturminister Mette Bock (LA) på et pressemødet i ministeriet, hvor regeringens udspil blev præsenteret.

SF's medieordfører Jacob Mark deltog også i pressemødet, og han hæfter sig især ved, at regeringen lægger op til at ville reducere i de udgifter, staten i dag har til public service-medier som DR og Radio24syv.

- Det synes jeg, er noget skidt, og det vil SF forsøge at ændre på.

Han har på forhånd meldt ud, at partiet ikke vil acceptere en besparelse i DR, som regeringen allerede er blevet enige med Dansk Folkeparti om. Alligevel møder han op til forhandlingerne, der starter tirsdag.

- Vi vil meget gerne være med til at diskutere indholdet, men SF's formål er fortsat, at vi styrker public service i Danmark, styrker nyhedsformidlingen, og ikke skærer.

Jacob Mark kritiserer, at regeringen på forhånd har samlet stemmer til den del af udspillet, der vedrører DR og afskaffelsen af medielicens. Og samtidig gør det til et krav for partier, der vil deltage i forhandlingerne, at de accepterer besparelsen.

- Det er fuldstændig unormal forhandlingsskik på Christiansborg, at man forhandler noget på plads og siger, at sådan er det bare. Sådan forhandler SF ikke. Men har regeringen en interesse i et bredt medieforlig, så kommer vi meget gerne og er med til det.

- Det betyder, at de skal acceptere, at vi ikke stemmer for en 20-procents-besparelse i DR, for det vil være helt ødelæggende for DR. Den del der handler om TV2, Radio24syv og den private medieverden, vil vi gerne være med til at lave en aftale omkring, siger Jacob Mark.

Han han ser positivt på regeringens planer om at ville styrke de private medier ved at fjerne momsen på digitale aviser og medier.

- Det betyder, at nogle af de aviser, som kun er digitale, vil blive styrket, og de store aviser, som udkommer både digitalt og på papir, vil også få gavn af det. Og så kan jeg godt lide ambitionen om at ville styrke regionale og lokale aviser med en ny støttepulje. Det er noget, som rigtig mange danskere læser.

- Men vores mål er at styrke public service-medierne, ikke svække dem.

/ritzau/