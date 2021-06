75 medlemmer hos De Konservative har oplevet uønskede seksuelle berøringer.

Det viser en omfattende sexismeundersøgelse i partiet, hvor 10.326 medlemmer er blevet spurgt. B.T. er bekendt med konklusionerne i undersøgelsen.

»Jeg er faktisk ret rystet over, at så mange har oplevet noget helt uacceptabelt i vores parti. Det er slet ikke i orden, og derfor har vi et stort arbejde foran os,« siger De Konservatives gruppeformand Mai Mercado til B.T.

En tredjedel af de adspurgte har svaret, og heraf svarer syv procent at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

I efteråret oprettede De Konservative en Whistleblower-ordning, der opereres af et eksternt advokatfirma.

Her har der siden været tre indberetninger om meget grænseoverskridende seksuel adfærd, som partiet efterfølgende har ageret på.

»Jeg kan ikke sige, hvilke konsekvenser det har fået af hensyn til de involverede parter. Men det er alvorlige sager, som vi har handlet på,« siger Mai Mercado.

De Konservative igangsatte den interne undersøgelse sidste år efter den massive debat om sexisme i flere politiske partier.

Mai Mercado (C) til møde i Folketingssalen.

Det ramte også De Konservative selv, da folketingsmedlemmet Orla Østerby fik frataget samtlige ordførerskaber efter en sag om upassende adfærd over for folketingskollegaen Birgitte Klintskov Jerkel.

Siden forlod Orla Østerby De Konservative.

»Metoo har også ændret mit syn på sexisme. Jeg troede ikke, at vi havde den slags problemer i partiet. Men så kommer der en sag i min egen folketingsgruppe,« siger Mai Mercado.

Hun har selv været med i politik fra helt ung og er nu endt i toppen af partiet.

Der er ingen, som rager på gruppeformanden, men derfor eksisterer sexisme stadig. Mai Mercado, gruppeformand hos De Konservative.

»Der er ingen, som rager på gruppeformanden, men derfor eksisterer sexisme stadig i partiet. Det er den her undersøgelse et tydeligt bevis på. Jeg har også været en ung 25-årige kvinde i partiet,« siger Mai Mercado.

De Konservative har dog svært ved at handle på konkrete episoder, selvom 75 personer har været udsat for uønskede seksuelle berøringer.

Og netop anonymiteten får De Konservatives partisekretær, Søren Vandsø, til at komme med en appel.

»Da undersøgelsen er anonym, har vi ikke mulighed for at tage kontakt til de pågældende. Men vi opfordrer kraftigt til at bruge partiets whistleblower-ordning, så vi kan handle på sagerne,« siger han i en skriftlig meddelelse fra partiet.

De Konservative bebuder, at man nu vil indkalde alle formænd og næstformand fra partiets knap 100 vælgerforeninger landet over til en orientering og diskussion af undersøgelsens indhold.

Ved samme lejlighed skal man tale om partiets nye samværspolitik og lokal håndtering af sager om grænseoverskridende adfærd.

Både Radikale Venstre, SF og Socialdemokratiet har fået lavet lignende undersøgelser, hvor der også har været mange sager om uønsket seksuel opmærksomhed.

Siden Metoo-bølgen ramte dansk politik i efteråret har flere prominente politikere måtte forlade den politiske scene. Det gælder ikke mindst den tidligere radikale leder Morten Østergaard og Københavns tidligere overborgmester Frank Jensen (S).

Det fremgik tidligere af artiklen, at 99 medlemmer havde oplevet uønsket seksuelle berøringer. Det rigtige tal er 75.