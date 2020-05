Coronavirussen findes stadig i den danske befolkning, men den er slået langt tilbage. Smittetrykket er rekordlavt, og antallet af intensivpatienter er det laveste i over to måneder.

Det er meget langt fra de varsler, som Statens Serum Institut (SSI) udsendte, da Folketingets partier begyndte at genåbne landet.

I en dugfrisk rapport, som partilederne har modtaget onsdag formiddag, forstår SSI heller ikke selv, hvorfor smitten ikke er steget i Danmark, selv om både daginstitutioner, skoler, storcentre, private arbejdspladser og senest restauranter er genåbnet.

»Det er således fortsat uklart, hvorfor der stadig ikke er registreret øget smitteaktivitet 4-4,5 uger efter første genåbning af Danmark,« skriver SSI's ekspertgruppe.

»Vi ved ikke, hvorvidt dette skyldes høj efterlevelse af fysisk afstand og hygiejneråd, eller om det evt. skyldes biologiske forhold, f.eks. svækkelse af virulens (dvs.sygdomsfremkaldelse ved smitte) eller smitsomhed ved virus,« fortsætter udvalget.

Hvis den faldende smitte skyldes, at danskerne har været meget gode til at holde afstand, advarer SSI om, at smitten pludselig kan skyde i vejret, hvis danskerne ændrer adfærd, mens samfundet gradvist åbner.

»Dette kan ved en yderligere genåbning føre til væsentlig genopblomstring af smitte,« skriver ekspertudvalget.

SSI, som rådgiver regeringen om coronasmitten, har flere gange skiftet kurs, når det gælder smittespredningen.

Pernille Vermund (NB), Mette Frederiksen (S) og Søren Pape Poulsen (KF) under partilederdebat om covid-19, på Statens Museum for Kunst i København torsdag den 14. maj 2020. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Pernille Vermund (NB), Mette Frederiksen (S) og Søren Pape Poulsen (KF) under partilederdebat om covid-19, på Statens Museum for Kunst i København torsdag den 14. maj 2020. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Da Folketingets partier skulle forhandle første genåbningsfase før påske, forudså SSI, at mellem 124 og 735 danskere vil være indlagt på intensivafdelinger i midten af maj. Den 19. maj lå tallet på 25.

Senest har SSI udgivet en rapport i sidste uge, som viser, at smittetrykket igen er lavere, end de troede i første omgang.

Det fik statsminister Mette Frederiksen til at indkalde partilederne til forhandlinger om yderligere genåbning, blot en uge efter de havde siddet i maratonforhandlinger på Marienborg og lagt en slagplan for genåbningsfase 2, 3, og 4.

Statsministeren har foreslået, at bl.a. kulturlivet skal åbnes hurtigst muligt, selv om det oprindeligt først skulle åbne den 8. juni. Forhandlingerne med partilederne starter onsdag kl. 12.