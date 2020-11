Allerede i august skete der en særlig mutation af coronavirus, som har spredt sig til mennesker.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger torsdag aften på et pressemøde, at "verdens øjne hviler på os på grund af den særlige situation."

Spørgsmålet er dog, hvorfor regeringen ikke har handlet før i så fald. Allerede i efterårsferien advarede Statens Serum Institut (SSI) om, at mutationen af coronavirus i mink i yderste konsekvens kan svække effekten af en eventuel vaccine.

Og de første tilfælde af den nye mutation strækker sig helt tilbage til august.

- De tilfælde, vi kender, daterer sig tilbage til august og september. De undersøgelser, vi har lavet, har ikke kunnet vise det her, så vi kan håbe på, at det ikke længere eksisterer i samme omgang, siger faglig direktør Kåre Mølbak fra SSI på pressemødet.

Det står endnu ikke klart, om myndighederne oplevede det i august, eller om den smittede blev smittet i august, og at myndighederne opdagede det senere.

Der er allerede konstateret ét tilfælde på Midtsjælland. Men Kåre Mølbak er ikke nervøs for, at det skulle være for sent, når regeringen torsdag aften anbefaler borgere i syv nordjyske kommuner om at blive hjemme.

- Det er meget sjældent, at vi ser minkrelaterede stammer udenfor Nordjylland, siger Kåre Mølbak.

Han føler sig sikker på, at man ville opdage det i den daglige overvågning.

Det gør statsministeren også.

- Sundhedsmyndighederne kommer til at undersøge bredere på området, sådan hvis vi ser spredning andre steder, kan vi få behov for at sætte yderligere ind der, siger Mette Frederiksen.

Til sammenligning lød vurderingen fra Sundhedsstyrelsen i januar, at der var en "meget, lille sandsynlighed for", at coronavirus overhovedet ville komme til Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) uddyber, at myndighederne har kendt til den særlige variation i noget tid.

- Selve det faktum, at der er en muteret variant, der går fra mink til mennesker, har vi kendt til noget tid.

- Det nye er, at man i laboratorierne har fundet en variation, som reagerer på en måde, som vores forskere ikke er trygge ved, når det gælder antistoffer. Den viden er kommet i denne uge, siger Magnus Heunicke.

Det er Statens Serum Institut, der har fundet en ny mutation af coronavirus blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få slået den ned så hurtigt som muligt, siger Mette Frederiksen.

Vurderingen er, at det i yderste konsekvens kan betyde, at en eventuel vaccine ikke vil beskytte optimalt mod den mutation af virus.

De i alt 280.000 borgere i de berørte kommuner skal som udgangspunkt blive inden for kommunegrænsen de kommende fire uger.

Det gælder fra torsdag aften og til og med 3. december.

Det vil gælde kommunerne Jammerbugt, Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Thisted og Brønderslev.

