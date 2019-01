»Hov, er det ikke...«

Selv om der var mørkt på Halmtorvet i København mandag kort før midnat, spottede en politipatrulje alligvel en person, de kender, men som ikke burde være her.

Nemlig den 45-årige vanekriminelle kroat Django David Levakovic, der af Højesteret er udvist af Danmark for bestandig.

Det forhindrer dog ikke den professionelle forbryder i alligevel at vende tilbage til Danmark. Og det er nu tredje gang, han overtræder indrejseforbuddet. Ifølge Ritzau er hans forklaring den samme som de to foregående gange - at han skal besøge sin 81-årige syge mor.

Ingen ved hvor længe, han denne gang har opholdt sig i Danmark.

Django David Levakovic blev udvist til Kroatien i 2015, da han var færdig med at afsone en dom på fem års fængsel for et brutalt hjemmerøveri mod en svagelig 77-årig mand i Kastrup. Røveriet blev begået sammen med hans lige så vanekriminelle bror Stefano Levakovic.

Højesteret slog fast, at Django Levakovic - ligesom sin bror - skulle udvises, uagtet at han er født og opvokset i Danmark og har sin mor og sine søskende her. Udvisningen skete på grund af deres vedvarende kriminalitet, og nævningene nåede frem til, at den er bydende nødvendig af hensyn til offentlighedens respekt for retssystemet.

Efter at han blev udvist af Danmark for bestandigt, har serieforbryderen imidlertid slået sig ned i Malmø, hvorfra han nemt kan tage toget til København.

Det kom frem, da Django Levakovic i 2017 var i retten for at begå ny kriminalitet på Strøget i København.

I retten kom det frem, at Django Levakovic siden februar 2017 har haft fast adresse i Malmø. Adspurgt af sin forsvarer om sine fremtidsplaner svarede Django Levakovic, at han planlagde at prøve lykken på den anden side af Øresund.

»Jeg har ikke noget forhold til Kroatien. Jeg er født og opvokset i Danmark og har været her hele mit liv. Jeg bor i Sverige nu. Jeg vil gerne tage noget skole i Sverige. Planen er at skabe mig et liv og finde noget arbejde i Sverige, hvor jeg ikke har en straffeattest,« lød det dengang fra Django Levakovic, der har levet af dansk bistandshjælp det meste af sit liv.

Da dommen blev læst op, udløste den et sandt raserianfald hos Levakovic:

»Fucking racister!« råbte han, da han blev idømt ét år og tre måneders fængsel for seks overtrædelser af straffeloven: To butikstyverier, besiddelse af en kniv, besiddelse af en joint, overtrædelse af indrejseforbud og for at udgive sig for at være sin bror Giovanni.

»Jeg synes, jeg får en for høj straf. Er det ikke mærkeligt, at jeg bliver straffet så højt for sådan nogle bagatelforhold?« råbte han og fyrede sin forsvarer.

Derefter pegede han på B.T.’s kriminalreporter, der refererede fra retssagen:

»Jeg håber, du skriver noget ordentligt, din fucking forpulede svans. Din fucking luder.«

Django Levakovic er tidligere dømt for bl.a. indbrud, tyveri, grov vold og vold mod tjenestemand. Alligevel har han poseret på fotos med andre familiemedlemmer, bl.a. Alpacino Levakovic hjemme hos sin bror, sigøjnerbossen Gimi Levakovic i december 2016.

I marts 2018 tiltalte Fyns Politi Django Levakovic for trusler og forhånelse af fængselsbetjentene.

En betjent fik denne besked:

»Store, gamle nar, dig skal jeg nok få fat i,« ligesom en kvindelig betjent fik en trussel, der kan opfattes som voldtægt.

Andre tilråb til personalet omfatter:

»Møgluder«, »lede bøsse« og »din fucking spasser«.

Kriminelle udlændinge, der er blevet udvist af Danmark, rejser i stor stil tilbage over den danske grænse, skrev Ekstra Bladet i februar 2018 på baggrund af en aktindsigt, avisen havde søgt hos Anklagemyndigheden.

Heri fremgik det, at 323 udlændinge i 2017 fik en dom for at bryde et indrejseforbud, hvilket svarer til en stigning på 12 pct. i forhold til 2016.

Samlet set fik 1.574 kriminelle udlændinge fået en dom for ulovlig indrejse mellem 2013 og 2017.