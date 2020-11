Selv hvis det skulle vise sig muligt at bevare avlsmink, vil genstart af erhvervet ifølge ekspert blive svært.

Op mod 15 millioner mink må lade livet som følge af frygten for et muteret coronavirus.

Men fødevareminister Mogens Jensen (S) har ladet en dør stå på klem i forhold til at bevare nogle af avlsdyrene.

- Samlet set kan der så udvælges 56.000 avlsdyr på tværs af farme for at sikre så bred en genetisk base som mulig.

- Og den mulighed er altså til stede, sagde Mogens Jensen onsdag i Folketingssalen.

Men det bliver svært for den danske minkbranche at gøre comeback, selv hvis det skulle vise sig muligt at bevare nogle avlsmink.

Det vurderer seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

- Det vil tage op til ti år at komme i nærheden af noget, der ligner det nuværende niveau.

- Det vil kræve investeringer og stor tålmodighed, fordi der vil være en årrække, hvor man ikke kan producere og sælge skind, siger han.

Der vil være andre lande, som ifølge seniorrådgiveren hurtigt står klar til at indtage Danmarks hidtidige position som verdens førende på området.

- Der er flere lande, der står klar til at tage over - for eksempel Rusland og Kina.

- Kina har som mål at producere flere mink. De har muskler og viden til at ekspandere, siger Henning Otte Hansen.

Kina er i forvejen førende, når det gælder om at forarbejde minkskindene.

- De vil gerne have styr på hele værdikæden og selv kunne producere flere minkskind, siger han.

Det vil ifølge seniorrådgiveren være nærliggende for kineserne at hyre danske minkfarmere til at levere den nødvendige knowhow.

- Der har tidligere været danske ledere på minkfarme i Kina. Hvis minkene forsvinder herhjemme, vil der nok være et åbent marked for at tiltrække flere danske ledere i de kinesiske minkfarme, vurderer Henning Otte Hansen.

Selv om de kinesiske minkskind ikke hidtil har været af samme høje kvalitet som de danske, har de kinesiske avlere ifølge eksperten en anden fordel.

Billigere arbejdskraft og lavere omkostninger.

Den danske regering har bebudet, at alle mink skal slås ned.

/ritzau/