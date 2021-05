USA ønsker ifølge seniorforsker effektiv overvågning af Danmarks sø- og luftterritorie i det arktiske område.

Det kommer til at handle om klima og sikkerhedspolitik, når USA's udenrigsminister, Antony Blinken, kommer til Danmark.

Det vurderer seniorforsker Mikkel Runge Olesen fra Diis - Dansk Institut for Internationale Studier.

- Betydningen af Arktis er stigende, og Danmark er blevet en endnu vigtigere allieret, som det giver god mening at besøge relativt tidligt (efter magtskiftet i USA i januar, red.), siger han.

Antony Blinken har mandag møder i København. Han rejser til Danmark i forbindelse med sin deltagelse i et møde i Arktisk Råds i Island, der finder sted 19.-20. maj.

I Danmark mødes den amerikanske udenrigsminister blandt andre med statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

I 2019 tilbød den daværende præsident, Donald Trump, at købe Grønland.

Det skabte en kurre på tråden mellem Danmark og USA.

Den sag har de to lande lagt bag sig, men grundlæggende har præsident Joe Biden den samme interesse, påpeger seniorforskeren.

- Det kan godt være, man kan pege fingre ad Trumps måske lidt klodsede købstilbud på Grønland, men de underliggende strømninger har ikke forandret sig.

- Det er stadig i USA's interesse at begynde at agere mere aktivt i den arktiske region.

Efter seniorforskerens vurdering er amerikanerne særligt interesserede i, at Danmark forbedrer sin overvågning af kongerigets sø- og luftterritorie.

- Det handler blandt andet om at kunne spotte russiske fly, der flyver over Færøerne og Grønland, og spotte russiske ubåde i de arktiske farvande, siger Mikkel Runge Olesen.

Regeringen afsatte tidligere på året halvanden milliard til en såkaldt arktisk kapacitetspakke.

Den indeholdt blandt andet en stor radar, der skal opstilles på Færøerne, og droner, som skal overvåge luftrummet over Grønland.

- Jeg tror, amerikanerne ser det som et første skridt på vejen, til at Danmark opgraderer sin evne til at overvåge sit luft- og søterritorie. Man kan godt forestille sig, at amerikanerne mener, vi skal gøre endnu mere.

For USA's præsident Biden er Arktis ifølge seniorforskeren også vigtig i forhold til klimadagsordenen.

- Biden-administrationen ser Arktis som kanariefuglen i kulminen, der på et tidligt tidspunkt kan advare om, at man har ramt en gaslomme, og det er på tide at komme op fra minen.

- Den rolle spillede Arktis for Obama-administrationen, hvor Biden var vicepræsident, og det er også den rolle, regionen vil spille i den nye administrations klimadagsorden, siger Mikkel Runge Olesen.

/ritzau/