Socialdemokratiets mangeårige folketingsmedlem Bjarne Laustsen er kommet i modvind, efter at han har sendt en mail til en kollega, som ikke blev genvalgt.

Mailen opleves af mange som bitter og hoverende.

Tirsdag skrev Venstres Anne Honoré Østergaard en mail til sine folketingskollegaer med en masse prisende ord om alle på Christiansborg og en åben invitation til alle om at komme forbi til kaffe i Nordjylland, hvis man er på de kanter.

Anne Honoré Østergaard skrev også at »Christiansborg er fyldt med skønne mennesker« og »TUSIND TAK« med store bogstaver.

Men Socialdemokratiets Bjarne Laustsen var ikke sen til at ødelægge stemningen med et mailsvar til alle i Folketinget.

»Selv tak Anne. Der er masser af arbejde til dig, du har rigtig mange plakater, der ikke er taget ned endnu :-),« skrev Bjarne Laustsen.

Det svar blev tolket af mange som en bitter hoverende kommentar til et ungt folketingsmedlem, som trods sin skuffelse over at blive stemt ud af Folketinget stadig havde overskud til at skrive pæne ord til alle på Christiansborg. Også politiske modstandere.

Bjarne Laustsen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

Selv forklarer Anne Honoré Østergaard, at hun sendte mailen i bedste mening.

»Jeg har fået en masse søde kommentarer fra alle mulige andre. Bjarne har svaret det, han har svaret, og det må han jo selv om,« siger Anne Honoré Østergaard, som fortsætter:

»Jeg har sendt en sød mail ud i bedste hensigt, fordi jeg har været glad for at være der. Bjarne må selv svare på, hvorfor han har sagt det,« siger Anne Honoré Østergaard.

Bjarne Laustsen har sidenhen skrevet en undskyldning ud til alle i Folketinget, hvor han dog ikke undskylder selve ordvalget, men for at svaret gik ud til alle. Han forklarer desuden, at han havde sat en smiley på sin mail.

Da B.T. ringer lægger han sig fladt ned.

»Jeg kan godt selv se nu, at den mail kan virke tarvelig. Jeg satte også en smiley på. Jeg beklager meget og har også sendt en undskyldning ud,« siger han og fortsætter:

»Det var ment som en hjælp, da hun selv har lagt et opslag på Facebook, hvor hun beder om hjælp, hvis nogen ser nogle af hendes valgplakater, som ikke er blevet taget ned endnu,« siger Bjarne Laustsen.

