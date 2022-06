Lyt til artiklen

Det er ikke alle, der er lige begejstrede for Isabella Arendts skifte til De Konservative.

For mens Søren Pape smiler over hele ansigtet og kalder hende for 'et politisk talent', så er tonen noget anderledes hos den forhenværende formand for Kristendemokraterne Stig Grenov.

På hans Twitter-profil sender han nemlig det, som man må antage at kalde en stikpille, til Isabella Arendt.

'Tillykke Isabella med De Konservative,' indleder han sit opslag, hvorefter tonen får en anelse mere sarkastisk tone.

'Der er mere sort end grøn, fjerner børnechecken med kontanthjælpsloft, sorterer flygtninge efter herkomst, presser fattige til landdistrikter.'

Han afrunder med følgende bemærkning: 'Kristendemokraterne kæmper for borgerlig anstændighed.'

For under en måned siden meldte den nu tidligere formand for Kristendemokraterne Isabella Arendt, at hun ikke længere ønskede at være med i partiet grundet mistet arbejdsglæde, at der var et højt konfliktniveau i partiet, og at hun simpelthen ikke trivedes.

I stedet vælger hun nu at starte forfra og stiller derfor op til folketingsvalget for De Konservative, hvor hun netop brænder for emner som den grønne omstilling.

Tillykke Isabella med @KonservativeDK, der er mere "sort end grøn", fjerner børnecheck med kontanthj.-loft, sorterer flygtninge efter herkomst, presser fattige til landdistrikter@KDpolitik kæmper for borgerlig anstændighed. https://t.co/n4nY7bfYpQ@P1Morgen #dkpol @KDpolitik — Stig Grenov (@StigGrenov) June 13, 2022

»Jeg oplever, at mine mærkesager om børn, familie, klima, energi og grøn omstilling er noget af det, jeg virkelig kan få lov til at folde vingerne ud på i De Konservative. Samtidig har vi et enormt værdifællesskab på det ideologiske plan, og derfor er det også oplagt for mig at lande her,« fortæller hun til B.T.

Men det kan godt tyde på, at partiskiftet også kan få nogle bump med på vejen for Isabella Arendt.

»Hun skal også sluge nogle kameler. Hun gik til valg på en mere human og blød udlændingepolitik. Og det er altså ikke noget, der hører hjemme hos De Konservative, der kun har fået en mere hård og kontant udlændingepolitik med Søren Pape som formand,« fortæller Anders Leonhard, B.T.s politiske redaktør.

»Så det er ikke, fordi de passer perfekt sammen som et spil tetris. Hun kommer til at forsvare en hård og mere kontant udlændingepolitik, end hun har været vant til og ikke har villet før i tiden. Så selvfølgelig er der kanter, der skal slibes.«

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Isabella Arendt angående Stig Grenovs tweet.