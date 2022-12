Lyt til artiklen

Unge socialdemokrater frygter, at en regering hen over midten vil få Socialdemokratiet til at gå for meget på kompromis med egne værdier.

Det fortæller formanden for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, Katrine Evelyn Jensen, til B.T.

»Det har aldrig været vores drøm med en regering over midten. Vi har lige haft tre begejstrende år med ren socialdemokratisk politik, og nu skal vi så ind en ny tid med en bred regering,« siger hun og fortsætter:

»Derfor skal vi sørge for, at Socialdemokratiets kompas bliver der, hvor der er grønne og sociale fremskridt.«

Med det, der ligner en kommende midterregering, sender de unge socialdemokrater derfor partiformand Mette Frederiksen en advarsel om ikke at gentage »fortidens fejl«.

»Vores bekymringer bunder i vores erfaringer fra 2011-2015, hvor man afgav socialdemokratisk hjerteblod, ved for eksempel at sænke dagpengene i en tid med høj arbejdsløshed,« fortæller Katrine Evelyn Jensen.

Socialdemokratiet havde fra 2011-2015 daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt i spidsen.

Det var en periode, hvor ungdomspartiet »brugte fire år på at være opposition mod eget parti,« fordi de mente, at Socialdemokratiet svigtede sine egne værdier – og i stedet forsvarede og førte borgerlig økonomisk politik.

Katrine Evelyn Jensen mener dog, at Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen adskiller sig væsentligt fra hinanden, og de unge socialdemokrater har – for nu – tillid til Mette Frederiksens kurs.