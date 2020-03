Over 150.000 hårdt pressede selvstændige bliver forbigået i den historiske hjælpepakke til erhvervslivet, som blev præsenteret søndag.

De selvstændige står fortsat uden nogen økonomisk hjælp midt i coronakrisen, fordi de – modsat lønmodtagerne – ikke kan få dagpenge, før de har lukket eller solgt deres virksomhed.

Derfor kalder Ase, a-kassen for selvstændige, det for »uforståeligt«, at de selvstændige er blevet forbigået.

»Det er virkelig ikke i orden, at alle grupper på arbejdsmarkedet, bortset fra de selvstændige, får kompensation,« siger Troels Krog, chef for politik og presse i Ase.

»Vi har fået over 1.000 henvendelser fra selvstændige i store problemer de seneste dage. Det haster med at finde en løsning til dem,« siger han.

Det er ellers en historisk håndsrækning til både erhvervslivet og lønmodtagerne, som Mette Frederiksen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om.

For at redde så mange arbejdspladser som muligt i coronakrisen bliver der indført en lønkompensation, som betyder, at virksomheder kan få op til 75 pct. af medarbejdernes løn betalt af staten.

Men de selvstændige og små erhvervsdrivende, som er allermest sårbare i den økonomiske nedgang, får altså ingen hjælpende hånd.

»Man må bare ikke glemme de små selvstændige. Den selvstændige frisør, som står alene i sin salon og modtager afbud på afbud. Hun må lukke sin butik, hvis hun skal have dagpenge. Og hun har ikke fået hjælp med det her,« siger han til Børsen.

Under pressemødet blev regeringen også spurgt til, hvorfor selvstændige og små erhvervsdrivende ikke får hjælp.

»Rigtig mange virksomheder drives af selvstændige, enkeltmandsvirksomheder med videre. Jeg er ikke i tvivl om, at vi har behov for en eksplicit indsats omkring dem. Det arbejde er gået i gang.«

Efter pressemødet har Venstre også været ude med en kras kritik.

'Vi risikerer at stå over for en bølge af fyringer og en krise, der varer længe. Og jeg er stærkt bekymret for, at aftalen om lønkompensation ikke vil kunne stå imod. Brug for mere – nu – især for små og selvstændige såvel som for hårdt ramte – fx turisme,' skriver Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Twitter.

Ifølge B.T.s oplysninger bliver der lige nu arbejdet på et forslag fra arbejdsgiversiden, som skal holde hånden under de hårdt ramte selvstændige.

Det vil efter plan lande på regeringens bord allerede søndag.