Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skal ikke regne med, at julefreden fortsætter ind i det nye år, fordi hun nu har besluttet, at handicappede alligevel ikke mister de lovede millioner, den ny regering har ført over i julehjælpen.

Tværtimod.

Efter B.T.s afsløring om at halvdelen af SVM-regeringens akutte julehjælp på 50 millioner kroner er betalt af penge lovet til handicappede, har der været raseri fra begge fløje på Christiansborg.

Og kritikken stopper ikke, fordi de syge og handicappede alligevel får de lovede millioner.

Sagen kort 21. december: B.T. kan afsløre, at halvdelen af den nye SVM-regerings 50 millioner kroner til akut julehjælp var lovet til handicappede. 22. december: Begge fløje på Christiansborg er utilfredse, og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil kaldes i samråd. 23. december: Nu fortæller socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at de handicappede alligevel skal have millionerne ved den nye finanslov.

»Det er rart, at der kommer penge til de handicappede, men jeg er stadig meget kritisk over for det her forløb, hvor nogen penge lovet til handicappede, bare bliver taget over til nogen andre. Det er så sørgeligt, og vi vil følge op på det,« siger Pia Kjærsgaard, der er socialordfører for Dansk Folkeparti.

SF har kaldt Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd om sagen, og Enhedslisten vil ligeledes stille flere spørgsmål til den ansvarlige minister.

»Jeg synes, det er superfedt, at de får de lovede millioner kroner. Men jeg vil holde øje med om det kommer til at ske,« siger Victoria Vazques, der er socialordfører hos Enhedslisten, og tilføjer:

»Vi kommer til at følge det tæt og stille spørgsmål til ministeren.«

Hør B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen':