Finansminister Nicolai Wammen lover, der kommer minimumsnormeringer, men spørgsmålet er, om der er nok penge.

Finansloven var knap præsenteret sent mandag aften, før Enhedslisten kritiserede de øvrige aftalepartier for at kalde det minimumsnormeringer, når pengene slet ikke slog til.

På den anden side står Socialdemokratiet og SF, der lover, at der i 2025 skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

Debatten går på, om der er afsat nok penge, og om alle institutioner i hele Danmark får glæde af minimumsnormeringer, eller om det blot er et gennemsnit i kommunen.

Spørgsmål: Der er forskellige udlægninger af, om I vil indføre minimumsnormeringer i denne finanslov. Mener du, at I indfører minimumsnormeringer?

- Ja, det mener jeg, at vi gør, når den er fuldt indfaset i 2025. Vi starter med at sætte 500 millioner kroner af til daginstitutionerne allerede næste år, og det vil være et løft rigtig mange steder.

- Men vi ved også godt, at vi kan ikke lave minimumsnormeringer med en halv milliard kroner. Derfor vil vi frem mod 2025 hvert år putte flere penge i, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Spørgsmål: Men kan du love, at I i 2025 har det på hver eneste institution i dette land?

- Med de her penge er der mulighed for, at man kan lave minimumsnormeringer ude i kommunerne, og det kan man gøre fuldt indfaset fra 2025.

Spørgsmål: Men du kan ikke love forældrene i hver evig eneste institution, at der kommer minimumsnormeringer hos dem?

- Vi har sat de penge af, der skal til, for at man i de danske kommuner kan lave minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Spørgsmål: Men bliver det 3-6-modellen og bliver det på hver enkelt daginstitution?

- Det skal man jo diskutere, hvordan det kan gøres. Men den økonomi, der er afsat, gør, at man kan få det på kommuneplan.

Spørgsmål: Vil du mene, at det er minimumsnormeringer, når det er på kommuneplan. Så kan man jo ikke love, at det er i hvert enkelt institution?

- Ja, jeg mener, at vi nu afsætter en halv milliard kroner allerede til næste år til at løfte hele daginstitutionsområdet, og at vi i 2025 har minimumsnormeringer i Danmark.

Spørgsmål: Men hvad kan man bruge minimumsnormeringer til, hvis det ikke gælder i ens egen institution for ens eget barn?

- Jeg tror, rigtig mange forældre vil være glade for, at der bliver indført minimumsnormeringer, men vi skal også være ærlige at sige, at det kommer ikke til at ske i morgen. Men allerede fra næste år bliver der afsat 500 millioner kroner mere til vores daginstitutioner, end der har været i dette år.

/ritzau/