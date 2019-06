Alle politikere bider negle på valgdagen.

Men nogle bider endnu mere negle end de andre – nemlig dem, der er tæt på spærregrænsen og slet ikke ved, om de overhovedet bliver repræsenteret i det Folketing, vælgerne sammensætter 5. juni.

Og det gælder rekordmange ved dette valg, som på mange måder er et rekordvalg.

Der er opstillet 13 politiske partier, hvilket er det højeste antal siden 1987. Fire af dem sidder ikke i Folketinget i dag, men har samlet underskrifter nok til at stille op: Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen.

Og næsten halvdelen af de opstillede partier risikerer slet ikke at komme i Folketinget, men er faretruende tæt på spærregrænsen: Alle de fire nye plus Liberal Alliance og Alternativet.

Isabella Arendt, konstitueret formand for Kristendemokraterne, tager det roligt, selv om hun er ung og ny i det politiske spil, og partiet ligger til 1,7 pct. i den nyeste YouGov for B.T. og 1,6 pct. i Berlingske Barometers gennemsnit af meningsmålinger. Altså under den magiske spærregrænse på 2,0.

»Jeg er ved godt mod. Jeg har bestemt ikke opgivet de to procent,« siger hun.

»Der er mange forskellige målinger, der bruger forskellige metoder. Vi har haft en på 1,3 og 2,5 på samme dag. Og vi kunne jo også se, at målingerne ramte ved siden af ved EP-valget.«

Pernille Vermund fra Nye Borgerlige snakker med en lytter efter partilederrunden 'Mads og partilederne' på P4 fra DR Koncerthuset i København, lørdag den 1. juni 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

»Desuden ligger vi i adskillige målinger til et kredsmandat i Vestjylland, og det regnes jo ikke med i almindelige meningsmålinger. Så vi kan komme i Folketinget, selv om vi ikke kommer over spærregrænsen. I går fik jeg en buket blomster af en kvinde i Herning. Sådan noget er med til at holde humøret oppe,« siger Isabella Arendt.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, er ikke bekymret:

»Jeg er sikker på, at vi kommer i Folketinget,« siger hun.

»Politikernes lappeløsninger i udlændingepolitikken fører stadig Danmark i en forkert retning. Der er brug for et parti, som sætter politikerne stolen for døren og kræver, at udlændingepolitikken bliver løst fra bunden, og udviklingen bliver vendt,« siger Pernille Vermund, som står til 4,7 pct. i YouGov og 2,9 pct. i Berlingske Barometer.

Rasmus Paludan, der er formand for det nyeste parti, der prøver at komme ind på Christiansborg, Stram Kurs, er også i fint humør, selv om hans tal ikke er imponerende. Det indvandrerkritiske parti står til 3,1 pct. i YouGov og 2,4 i Berlingske Barometer.

Rasmus Paludan fører valgkamp på Blågårds Plads tirsdag den 4. juni 2019. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

»Dansk Folkeparti er konsekvent blevet målt for lavt i årevis, fordi nogle ikke vil indrømme, at de stemmer på dem. Og det må jo i lige så høj grad gælde Nye Borgerlige. Og i endnu højere grad Stram Kurs,« siger Rasmus Paludan.

»Vi er udskammet i den offentlige debat. Så jeg bebrejder ikke folk, hvis de ikke vil sige, de stemmer på os. Jeg håber, mange vil stemme på os. Men vi går ikke så meget op i folkestemninger. Vi siger nogle ting, der er upopulære i store dele af befolkningen, men som vi fremfører alligevel med oprejst pande, fordi vi synes, det er det rigtige for Danmark.«

Hvad vil du gøre, hvis du ikke kommer i Folketinget – fortsætte med dine happenings som hidtil?

»Ja, uanset hvad fortsætter jeg kampen for danskerne, så længe jeg lever. Men jeg håber, vi kommer ind,« siger Rasmus Paludan.

Formanden for Liberal Alliance, der står til 3,2 pct. i YouGov og 3,3 i Berlingske Barometer, Anders Samuelsen, anerkender ikke udgangspunktet for spørgsmålet:

»Vi kommer ikke under spærregrænsen,« siger han.

Alternativet står i nyeste YouGov til 2,7 pct., og Klaus Riskær Pedersen står til 0,2 pct.