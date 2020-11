Den 1. oktober sad regeringens udvalg for Covid-19 med en sag på bordet, som senere skulle vise sig vital for Mogens Jensens politiske liv.

I et bilag, som en seks ministre modtog, men som dog ikke nåede at blive diskuteret på mødet, står der klokkeklart, at det er ulovligt at kræve raske mink uden for smittezonerne aflivet.

Dermed blev seks ministre informeret om, at det krævede ny lovgivning at aflive alle landets mink.

Udvalget har sundhedsminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen, erhvervsminister Simon Kollerup, udenrigsminister Jeppe Kofod og kulturminister Joy Mogensen som medlemmer.

Over en måned senere var det netop det, som kostede Mogens Jensens ministerpost og alvorlige ridser i lakken hos Mette Frederiksen, som gav den ulovlige ordre om at aflive samtlige mink.

Men allerede faktisk blev Mogens Jensen allerede 22. september skriftligt forelagt, at masseaflivning af raske mink vil være ulovligt.

I den nye redegørelse af minksagen står det nemlig, at den nye tidligere fødevareminister underskrev en sag 22. september, hvor det direkte fremgik, at der ikke er lovhjemmel til at aflive raske mink.

»Aflivning af alle danske besætninger, inklusive besætninger, der ikke er beliggende i området omkring et udbrudssted eller ikke er under mistanke, ikke vil kunne kræves aflivet mod erstatning på det foreliggende hjemmelsgrundlag, og at iværksættelse af scenariet derfor vil kræve en lovændring,« står der i redegørelsen.

Det er dog uvist, om Mogens Jensen havde læst bilaget til den sag, som han godkendte med sin underskrift.

Sikkert er det dog, at han næsten to måneder efter blev fyret som fødevareminister, fordi han