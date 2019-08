Morten Skovgaard har taget initiativ til at få en ballon, der forestiller Trump som en stor baby, til Danmark.

Den er oppustelig og seks meter høj. Og så er den en karikatur af den amerikanske præsident, Donald Trump, der er illustreret som en kæmpe baby med ble.

Den store ballon har fulgt Trump ved flere demonstrationer verden over, og når præsidenten kommer til Danmark 2.-3. september vil den formentlig også være at finde i gadebilledet.

Således fortæller Morten Skovgaard, der har taget initiativ til at få en Trump-babyballon til Danmark, at han har fået "go" fra gruppen bag ballonerne til at få en af ballonerne til Danmark i forbindelse med Trumps besøg.

- Ballonen fylder rigtigt meget i gadebilledet, men også i medierne. Trump valgte medierne som sin kampplads - både de visuelle og sociale medier.

- Her har vi et kæmpestort symbol, som kan fylde - hvis ikke lige så meget - så næsten lige så meget og give et kæmpe stort udtryk for folks utilfredshed med ham, siger initiativtageren.

Den store babyballon, som der findes flere af, blev første gang brugt, da Trump besøgte London i juli 2018. Siden har en babyballonen fulgt Trump flere steder.

Morten Skovgaard har både fået positive og negative kommentarer på ballonen.

- Jeg kan sagtens forstå, at folk synes, at det er vildt irriterende, spild af tid og meningsløst. Men for mig er det ikke meningsløst. I Danmark har vi en rigtig god tradition for satire og magthaverkritik. Der skriver ballonen sig meget godt ind i vores måde at gøre det på, siger han og tilføjer:

- Jeg mener, at Det Hvide Hus siden 2016 har været et moderne absurdteater, så på den måde mener jeg, at ballonen passer utrolig godt.

Initiativtageren fortæller dog, at der stadig mangler nogle praktiske tiltag, før ballonen kommer til Danmark.

Blandt andet vil han sikre sig, at der er tilladelse til at have ballonen på gaden i forbindelse med en demonstration, og så skal han have betalt udgifter i forbindelse med at få ballonen til Danmark.

Han har dog allerede fået henvendelser fra flere, der gerne vil betale, fortæller han.

/ritzau/