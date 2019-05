»Jeg fandt her til morges en af valgplakaterne på vores stisystem smurt ind i hundelort.«

B.T. har spurgt folketingskandidater, om de har oplevet hærværk mod deres valgplakater. Svaret er, at ingen partier er fredet, når krigen mod valgplakaterne går i gang.

Plakaterne koster cirka 20 til 25 kroner stykket, og det er frivillige, typisk fra partiernes ungdomspartier, som bruger aftener og weekender på at hænge valgplakater op i træer og lygtepæle overalt i landet.

Det holder dog ikke folk tilbage fra at udøve hærværk på plakaterne. Nogle gange sker det under et døgn efter, at de er sat op.

I en rundspørge blandt kandidater i Københavns og København Omegns Storkreds, som 39 kandidater har svaret på, svarer 18 kandidater, at deres plakater har været udsat for hærværk.

Flere af kandidaterne undgår også helt bevidst at hænge plakater op i bestemte områder af København, såsom Nørrebro, Nordvest, Indre By og Amagerbro.

I weekenden kunne socialdemokratiske Lars Aslan fortælle, at han blev råbt ad, mens han hængte plakater op på Nørrebro. Efterfølgende var plakaterne pillet ned.

I mandags kom en video så frem, hvor unge drenge tisser og spytter på De Radikales Morten Østergaards plakat.

Valgplakater bliver klippet ned og saboteret. Vis mere Valgplakater bliver klippet ned og saboteret.

Men oplevelserne stopper ikke her. B.T. har indsamlet videoer og billeder.

»Nu kan jeg se, når jeg kører rundt i Albertslund, at en del af mine valgplakater faktisk er blevet revet ned, og jeg fandt her til morges en af dem på vores stisystem smurt ind i hundelort,« lyder det fra Dennis Schmock, der stiller op for Radikale Venstre i København Omegns storkreds.

'Åbenbart er der allerede en målrettet vandalisme mod mine plakater. Jeg har fået beskeder fra vidner og frivillige, det gør mig ærlig talt ret vred og ked af det. Det er at pisse på demokratiet og de frivilliges arbejde,' skriver Yildiz Akdogan, socialdemokratisk kandidat i Københavns Storkreds.

Selvom kandidater fra samtlige partier oplever, at deres valgplakater bliver udsat for hærværk, er det overvejende kandidater fra højrefløjen, viser B.T.s rundspørge.

Flere politikere har oplevet, at folk har tisset på deres plakater. Foto: Screenshot fra video Vis mere Flere politikere har oplevet, at folk har tisset på deres plakater. Foto: Screenshot fra video

Kåre Traberg Smidt, der er skiftet fra Venstre til Alternativet, har mærket en tydelig forskel i, hvordan plakaterne bliver behandlet afhængig af politisk tilhørsforhold:

'Ved folketingsvalget i 2015, hvor jeg stillede op for Venstre, havde jeg 1.000 plakater. Efter valget 600. Ved kommunalvalget i 2017 havde jeg 600 plakater, efter havde jeg 599. Her stillede jeg op for Alternativet,' uddyber han i en e-mail til B.T.

Noget sabotage er muligvis drengestreger, men dele af sabotagen er også organiseret og resulterer ligefrem i præmier.

På en hjemmeside, som den aktivistiske gruppe Party Rebels står bag, lægges der op til en adbust-konkurrence.

Flere politikere har oplevet, at der bliver tisset på deres plakater. Foto: Screenshot fra video Vis mere Flere politikere har oplevet, at der bliver tisset på deres plakater. Foto: Screenshot fra video

På hjemmesiden forklares begrebet: Adbusting er en gammel aktivistisk tradition, hvor man tager byrummet tilbage fra kapitalismen og magthaverne ved at ødelægge eller omforme reklamer.

Der bliver dog understreget på hjemmesiden, at det er ulovligt at ødelægge valgplakaterne, og derfor bliver der kun indirekte opfordret til det:

Man deltager i konkurrencen ved at indsende billeder af det flotteste adbust, man har 'set på sin vej'. Eftersom kapisvinene hos Facebook har slettet os, der kan man sende sit adbust til os på e-mail partyrebels@riseup.net.

Og det er på denne side, at der bliver udloddet præmier for mest kreative adbust, mest grineren og lolleren adbust, mest omfattende adbust og mest destruktive adbust.

De skriver også på hjemmesiden, at præmien er en valgfri flaske øl, champagne eller sodavand, som bliver overrakt på Jagtvej på valgaftenen.

En anden side, som en antifascistisk alliance står bag, har ligeledes opfordret til at ødelægge valgplakater.

Her er teksten dog blevet korrigeret, så der heller ikke her direkte lægges op til at ødelægge plakaterne.

På TV2 Lorry kan man dog se hjemmesiden, inden teksten blev rettet.