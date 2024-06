Det israelske militær (IDF) har lørdag fundet og reddet fire gidsler ud af Gaza, hvor de blev holdt fanget af terrororganisationen Hamas.

Nu afslører en talsperson fra IDF, hvordan redningen af gidslerne, der bliver kaldt »en af de mest komplicerede aktioner i Israels historie«, fandt sted.

De fire gidsler, der lørdag blev befriet, er 25-årige Noa Argamani, 21-årige Almog Meir Jan, 27-årige Andrey Kozlov og 40-årige Shlomi Ziv.

Alle fire blev kidnappet fra en musikfestival ved navn Nova Festival i det sydlige Israel under terrorangrebet den 7. oktober sidste år.

B.T.s mellemøstkorrespondent Jotam Confino deltog lørdag i en briefing med IDFs talsperson, Daniel Hagari, hvor det israelske militær løftede sløret for, hvordan redningsaktionen fandt sted.

Her blev det blandt andet forklaret, at aktionen blev kompliceret af, at gidslerne blev holdt fanget blandt civilie i en flygtningelejr i Gaza.

»Det var en kompliceret aktion, fordi gidslerne blev holdt fanget i den her flygtningelejr kaldet al-Nuseirat. Det er et meget tætbefolket, civilt område,« fortæller Jotam Confino og fortsætter:

»De fire gidsler blev holdt fanget hos to civile familier med bevæbnede vagter. De tre mænd var fanget i en lejlighed, og så blev Noa Argamani holdt som gidsel i en anden lejlighed omkring 200 meter væk fra de øvrige gidsler.«

Her ses de specialstyrker, der befriede gidslerne, vende hjem til Israel i en helikopter. Foto: Abir Sultan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses de specialstyrker, der befriede gidslerne, vende hjem til Israel i en helikopter. Foto: Abir Sultan/EPA/Ritzau Scanpix

Det israelske militær foretog redningsaktionen i dagslys for at overraske Hamas-terroristerne, oplyser Jotam Confino.

Flere hundrede soldater deltog i aktionen for at skærme de specialstyrker, der gik ind i lejlighederne og foretog selve redningen af gidslerne.

Dagslyset medførte øgede risici for de soldater og specialstyrker, der deltog i aktionen, og terrorister skød efter israelerne, da de forlod lejlighederne med de befriede gidsler.

»De var under beskydning på gaden, da de forlod lejlighederne med gidslerne. Terrorister i området affyrede APG-raketter mod dem,« fortæller Jotam Confino.

En israelsk soldat blev såret under redningsaktionen, oplyser det israelske militær.

Det forlyder, at de fire befriede gidsler er i god behold - i hvert fald fysisk. De er nu blevet genforenede med deres familier.

Ifølge israelske opgørelser er der fortsat 116 gidsler tilbage i Gaza. Over 40 af dem formodes at være døde.

Her ses Noa Argamani, da hun bliver genforenet med sin far. Foto: Israeli Army/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Noa Argamani, da hun bliver genforenet med sin far. Foto: Israeli Army/Reuters/Ritzau Scanpix

Blandt disse er den dansk-israelske statsborger Itzik Elgarat. Tidligere i år kunne TV 2 berette om, at Hamas havde erklæret Itzik Elgarat død, men dette er ikke blevet bekræftet fra israelsk side.

Under terrorangrebet mod Israel den 7. oktober sidste år blev mere end 1.200 personer dræbt og over 250 taget som gidsler.