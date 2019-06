Vis dette opslag på Instagram

Fik noget af en forskrækkelse i formiddags, da jeg nær fik en tagsten i hovedet. Udover forskrækkelsen er alt ok. Og jeg er (stadig) fuld af energi til de sidste 53 timers valgkamp!

Som man kan se og høre i videoen, glider tagstenen ned fra taget ved Nationalmuseet og lander tæt på Løkke.

'Fik noget af en forskrækkelse i formiddags, da jeg nær fik en tagsten i hovedet. Udover forskrækkelsen er alt ok. Og jeg er (stadig) fuld af energi til de sidste 53 timers valgkamp!,' skriver statsministeren på Instagram.

Efter tagstenen faldt ned omkring en meter fra ham, blev han ført i sikkerhed af sine PET-folk.

Til TV 2 forklarer han videre, at han da nåede at tænke over, hvor galt det kunne være gået, og at det for ham er en lille påmindelse om, at man ikke 'skal tage nogen ting for givet her i livet'.

Statsministeren blev heldigvis ikke ramt af tagstenen, men han har faktisk tidligere talt om netop at få en tagsten i hovedet i forbindelse med et interview om Venstres næste formand.

»Det ligger i næstformandsrollen i Venstre, at man skal være klar, hvis jeg får en tagsten i hovedet, når jeg går tilbage til Christiansborg. Det vil jeg prøve at undgå. Og jeg vil prøve at undgå alle mulige tagsten, og så vil det være et spørgsmål, som der skal tages stilling til om rigtigt, rigtigt - rigtigt, rigtigt mange år,« sagde Lars Løkke Rasmussen i et interview i 2014.