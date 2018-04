Selv om de nærmest i døgndrift svinger med de røde faner foran forligsinstitutionen, er lærerformand Anders Bondo Christensens og FOA formand Dennis Kristensens offentligt ansatte medlemmer lønførende i forhold til private i samme job.

De offentligt ansatte, der arbejder med undervisning i grundskolen tjener 8,3 procent mere end deres kollegaer i den private sektor. Det samme gælder for ansatte, der arbejder med Social- og sundhedsarbejde i private hjem og på plejehjem. Her tjener de offentligt ansatte 9,6 procent mere end de privatansatte.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallene, der er fra 2016, viser, at offentligt ansatte på en lang række områder har en gennemsnitlig højere løn end deres kollegaer i det private. Ifølge direktør i tænketanken CEPOS, Martin Ågerup, er det en myte, at lønningerne er lave i det offentlige.

»Det en del af den danske model, at de offentlige lønninger i gennemsnit følger de private. Så det er en myte, at lønnen er lav i det offentlige. Vi ser også, at ansættelse i det offentlige opfattes som attraktivt. For eksempel er der blandt de unge er stor interesse for at uddanne sig til jobs i det offentlige, mens det kniber med at få dem til at søge mod erhvervsskolerne,« siger Martin Ågerup.

De offentligt ansatte har under forhandlingerne stået fast på deres krav om en lønstigning på mere end 8 procent, og deres musketered gør, at de kæmper for den samme lønstigning hos alle arbejdsgrupper. Dermed står social- og sundhedsassistenter og pædagoger i det offentlige til at få en lønforhøjelse, på trods af at de tjener mere end deres kollegaer i det private.

Ingen kommentar fra fagforeningerne

Hverken FOA eller BUPL har ønsket at kommentere på tallene, men de skriver begge i en mail til BT, at tallene fra Danmarks Statistik efter deres opfattelse ikke giver et retvisende billede. Danmarks Statistik siger dog til BT, at tallene er repræsentative.

BT ville også godt have talt med formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, der i øjeblikket har travlt med overenskomstforhandlingerne. Vi fangede Anders Bondo Christensen mandag eftermiddag, da han ankom til forligsinstitutionen. Han gav denne korte kommentar.

»De privatansatte skal også have mere i løn,« siger Anders Bondo Christensen.

Formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, genkender problematikken og forklarer over for BT, at de privatansatte lærere har et andet lønsystem end i det offentlige. Dele af lønnen forhandles med staten, fordi de frie skoler får offentlig støtte.

»Vi har to tråde i vores lønsystem. Vi laver vores centrale overenskomster med staten, men en del af lønningerne forhandles ude på de lokale skoler, og her er det svært at få penge op ad lommen på bestyrelserne. Vi skal have løftet lønnen ude på skolerne,« siger Uffe Rostrup.

Skolelærere i den offentlige grundskole tjener ifølge tallene fra Danmarks Statistik kr. 41.089 ,- om måneden inklusive pension. I det private tjener skolelærere kr 37.940,- inklusive pension. Lønningerne er fratrukket gene- og særtillæg, der på nogle områder kan give et misvisende billede.

Eksempelvis arbejdes der ifølge FOA mere på skæve tidspunkter i det offentlige end i det private, når det kommer til social- og sundhedsarbejde.

I andre tilfælde skyldes lønforskellen alene, at man i det offentlige har en højere pension end i det private. Det gælder eksempelvis for ansatte, der arbejder med rengøringsarbejde. Her er lønnen mindre i det offentlige, når man udelader pensionen.

Private fører på andre områder

Selvom lønningerne nogle steder er højere i det offentlige end i det private, så er det samlede billede, at lønningerne i det private generelt er højere. Det gælder især på de områder, der er udsat for konkurrence, forklarer Martin Ågerup.

»Den helt store forskel mellem det offentlige og det private er, at det private er udsat for konkurrence. Man kan kun opnå en højere løn, hvis man samtidig bliver mere produktiv, ellers bliver ens arbejdsgiver udkonkurreret, og man mister sit job. Her spænder den offentlige sektor ben for sine ansattes mulighed for at indrette arbejdet på en mere produktiv måde. Det gør den offentlige sektor dyrere, end den kunne være,« siger Martin Ågerup.

Det private er især lønførende, når det kommer til jobs inden for IT og jura, men også arbejde med fysik og geologi ligger på et langt højere lønniveau i det private end i det offentlige.